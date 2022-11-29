У разі блекаута: експерт пояснив чим Україні допоможе імпорт з Румунії

Імпорт електроенергії з Румунії допоможе Україні подолати блекаут. Цікаво, що підключення України до європейської системи відбулось у ніч з 23 на 24 лютого.

Про це 24 каналу розповів аналітик енергетичних ринків Максим Білявський. Раніше повідомлялось про те, що блекаут в Івано-Франківську може тривати тижні.

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Блекаут – це втрата керованості енергосистеми

Білявський зазначив, що блекаут – це втрата керованості енергосистеми, це той момент, коли енергосистема не реагує на жодні дії диспетчера. Підняття енергосистеми починається з задання частоти 50 герців.

Для цього треба, щоб енергосистема була підключена до так званої калібруючої генеруючої частоти. Такою частотою у випадку блекауту може бути подача електроенергії з Євросоюзу. Цей фактор підтверджує, що навіть тотальний блекаут долається без проблем,

– зауважив аналітик енергетичних ринків.

Українська система не ізольована

Він продовжив, що головне в цій ситуації, аби система отримувала зовнішнє живлення. Якби енергетична система Україна була в ізольованому режимі або працювала паралельно з російською, тоді ситуація була б патова. А так українська система синхронізована з європейською.

"Синхронізація, між іншим, відбулась у ніч з 23 на 24 лютого. Згадайте, скільки було інформаційних спекуляцій про те, що не можна цього робити. Та наші енергетики зробили титанічну роботу й це гарант або запобіжник того, що тотального блекауту не буде", – наголосив Білявський.

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Найгірший сценарій

За його словами, за найгіршим сценарієм, коли ми будемо постачати електроенергію з Європи, ми будемо калібрувати її за найбільшими генеруючими станціями. Енергосистема України влаштована таким чином, що її треба калібрувати.

Це можна порівняти з велосипедом-тандемом, на якому їдуть батько з сином. Зрозуміло, що в батька більша фізична можливість задавати темп, бо якщо б син спершу тиснув на педалі, то, звісно, темп був би меншим. Тому й калібрується енергосистема від найбільш потужної генеруючої системи – європейської,

– підкреслив аналітик енергетичних ринків.

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