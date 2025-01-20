Які укази першими підпише Дональд Трамп: аналіз WP

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що підпише "десятки виконавчих указів" протягом кількох годин після вступу на посаду в понеділок, 20 січня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post. Зазначається, що Трамп розпочне з жорстких заходів боротьби проти вторгнення нелегальних іммігрантів на кордоні з Мексикою.

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Які укази незабаром може підписати Трамп

За даними джерел, Стівен Міллер, майбутній заступник керівника апарату Білого дому з питань політики, поінформував лідерів республіканців у Конгресі про теми документів, які може підписати Трамп.

Укази стосуватимуться кардинальних змін, пов'язаних з південним кордоном, енергетикою та чисельністю федерального уряду.

Протягом кількох годин після вступу на посаду я підпишу десятки розпоряджень, а точніше, близько сотні, багато з яких я опишу у своєму завтрашньому зверненні,

– заявив Трамп на передінавгураційній вечері.

За словами політика, "одним розчерком пера" він скасує десятки руйнівних та радикальних указів і дій адміністрації Байдена. Очікується, що законодавці отримають перелік указів до понеділка, 20 січня.

Загальні нариси розпоряджень, представлених законодавцям, свідчать про те, що Трамп зробить пріоритетом скасування правил, які перешкоджають бурінню деяких нафтових свердловин, а також припинення політики адміністрації Байдена, яка впроваджувала різноманітність, рівність і інклюзію.

Також одним із виконавчих указів буде оголошено "кризу" на кордоні США та Мексики.

До слова, раніше Дональд Трамп анонсував проведення найбільшої в історії США депортації мігрантів. Ймовірно, операція розпочнеться з Чикаго, що в штаті Іллінойс. Імміграційна та митна служба США відправить туди від 100 до 200 офіцерів для проведення операції.