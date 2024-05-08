Це вже не той Путін: що змінилось в очільнику Кремля

Російський диктатор Владімір Путін перебуває на посаді вже майже 25 років. За час правління він кардинально змінився – не тільки зовнішньо, але й у своїй поведінці. Тому останні роки не припиняються розмови про двійників так званого президента Росії.

Кандидат психологічних наук Дмитро Попов розповів 24 Каналу, що Путін справді має декілька двійників. Їх використовують залежно від ситуацій, наприклад, під час "інавгурації" був один, під час поїздок в Україну – інший.

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Скільки двійників має Путін

"Перший – "бункерний" і саме він є "оригінальним". Я встановив, що саме він прийшов на зміну Борису Єльцину. Це одна й та ж людина, яка у грудні 2023 року відповідала на питання росіян. Там Путін заявив, що йде на вибори президента", – розповів кандидат психологічних наук.

Другий – "говорун". Його ми бачили на інавгурації. Він дуже часто розмовляє, навіть може використовувати наукові формулювання. Цей прототип часто трактує історію на свій лад.

Ще є "банкетний" – той, хто на дуже нетривалий час з'являється там, де треба вживати алкогольні напої, або виступати у холодних місцях. Наприклад, виступ взимку на стадіоні "Лужніки". Він наймолодший з усіх, йому не більше 50 років,

– зауважив Дмитро Попов.

Останній – це громадянин Білорусі. Його використовують там, де небезпечно. Наприклад, поїздка в окупований Маріуполь, Крим, Донеччину. Тоді одразу помітно суттєві порушення супроводу президента країни, його захисту,

Хто з політиків розрізняє двійників Путіна

Очільник Кремля упродовж 5 років жив у Німеччині, тому добре володіє німецькою. Це підтверджують відео, на яких він справді вільно спілкується іноземною мовою, але також є інші записи, наприклад, із зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Тоді Путін використовував послуги перекладача.

Людина, яка розмовляла німецькою, – це справжній Путін, який прийшов на зміну Єльцину. Той, хто запрошував перекладача – псевдо-Путін. Для нього вивчити німецьку – зайва праця, яка йому не потрібна,

– додав Попов.

Є багато лідерів світу, які можуть відрізнити, з ким саме вони спілкуються. Це, наприклад, самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко. У нього змінюється поведінка під час зустрічі з двійником. Він навіть не виходить з резиденції, щоб його привітати.

Натомість якщо говорить з "оригінальним", то приїжджає в аеропорт та зустрічає Путіна ще під час виходу з літака. Також Лукашенко не дозволяє собі жартувати чи перебивати реального очільника Кремля.

Ще є президент Туреччини Реджеп Ердоган, який розрізняє, хто перед ним. Він значно жорсткіший, ніж Лукашенко, тому коли спілкується з двійником, ставить його в невигідні умови,

– сказав кандидат психологічних наук.

Очільник Китаю Сі Цзіньпін також знає, з ким говорить. Це підтвердив його останній візит у Москву, що відбувся у березні 2023 року. Тоді з ним говорив справжній Путін. Було помітно, що очільник Кремля поводився, як абсолютно підлегла людина. Сі почав цим користуватися з перших хвилин.

Яка ситуація з європейськими лідерами наразі невідомо. Наприклад, президенти Франції чи США не показують того, що відрізняють справжнього Путіна від його двійника.

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