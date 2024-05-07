Путін "склав присягу": про що говорив диктатор і чи згадав Україну

У Росії стартував вступ Путіна на посаду президента. Втім, цього разу на святі диктатора гостей значно поменшало. Адже лідери низки країн відмовилися брати участь у незаконній церемонії.

П'ята за останні чверть століття церемонія вступу Володимира Путіна на посаду президента Росії відбувається у Великому Кремлівському палаці. Що наговорив диктатор, читайте далі.

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На свято Путіна злетілися "відомі" гості

За годину до початку самої церемонії до Кремлівського палацу почали прибувати представники російської влади, зокрема голова уряду Мішустін, міністр оборони Шойгу та заступник секретаря Радбезу Росії Мєдвєдєв. Останній прибув разом із дружиною.

Не зміг пропустити "шабаш" у начальства і чеченський лідер Рамзан Кадиров. Російські пропагандисти зафіксували момент прибуття посіпаки Путіна.

Поява Кадирова на заході: дивіться відео

Були серед гостей і так звані діячі культури. Серед них – актор і фанат Путіна Іван Охлобистін, композиторка Олександра Пахмутова, співаки та музиканти Шаман, Стас Михайлов, Діана Гурцкая.

Хто прибув на інавгурацію Путіна / Фото соцмережі

Президентський полк вже вишукувався на вулиці в очікуванні диктатора. Втім, погода чекати не стала і вирішила одразу показати своє ставлення до кремлівського збіговиська.

Церемонія почалася

Церемонія "інавгурації" розпочалася. До зали занесли прапор Росії та президентський штандарт.

На початок святкування Путін очікував у своєму робочому кабінеті: дивіться відео

На сам захід російський диктатор їхав на новенькому кортежі у супроводі мотоциклів Aurus.

Церемонія інавгурації Путіна: дивіться відео

Що наговорив очільник Кремля

Володимир Путін спершу подякував окупантам, які чомусь захищають "батьківщину" на території суверенної країни шляхом вбивства її жителів.

Диктатор назвав своє переобрання "правильним вибором" саме зараз, коли на країну – агресорку нібито випало багато випробувань.

Путін неприховано пообіцяв усім підлабузникам посади в держуправлінні.

Крім того, очільник Кремля запевнив, що Росія підтримуватиме стосунки з іншими країнами, які бачать у неї "надійного" та чесного" партнера.

Ми не відмовляємося від діалогу із західними країнами. Вибір за ними,

– наголосив Путін.

За словами політика, Захід начебто поводить себе агресивно щодо Росії і намагається перекрити їй кисень.

Розмова у сфері стратегічної безпеки можлива, сказав диктатор. Потім почав заливати, що вона може відбуватися лише на рівних та з поважним ставленням до інтересів один одного.

Хто з країн ЄС візьме участь у "святі" Путіна

Хоча західні уряди майже одноголосно засудили вибори президента у Росії як нечесні та недемократичні, кілька держав ЄС таки відправили своїх представників для участі у церемонії вступу Путіна на посаду.

За даними ЗМІ, йдеться про Францію, Угорщину, Словаччину, Грецію, Мальту та Кіпр.

Водночас категоричну позицію висловили країни Балтії, Велика Британія, Канада, Чехія, Німеччина та США, відмовившись брати участь в інавгурації диктатора.

Раніше у МЗС України заявили, що не бачать підстав для визнання Путіна легітимним президентом Росії.

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