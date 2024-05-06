У США відповіли, чи вважатимуть Путіна президентом після "інавгурації"
Джерело:Держдеп США
В США планують проігнорувати так звану "інавгурацію" Путіна. Водночас кремлівського диктатора все ще вважають "президентом".
Інавгурація Владіміра Путіна відбудеться вже 7 травня, проте Сполучені Штати Америки не будуть направляти туди свого представника. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
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Путіна визнаватимуть президентом
Наразі посол перебуває за межами Москви та, за словами Міллера, не буде присутній на інавгурації. Проте речник Держдепу знову повторив позицію Вашингтона – і далі визнавати Владіміра Путіна президентом Росії.
Ми однозначно не визнаємо ті вибори вільними та чесними, але він – президент Росії і продовжуватиме діяти в цій ролі,
– сказав Метью Міллер.
Раніше в Міністерстві закордонних справ України закликали іноземні держави, міжнародні організації та громадськість не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимність російського диктатора. За словами МЗС, світові потрібно надалі протистояти руйнації системи верховенства права та загальновизнаних демократичних цінностей, а також продовжувати дієву підтримку народу України.
Які країни будуть на інавгурації Путіна
- Представник головного дипломата ЄС Жозепа Борреля – Петер Стано зазначив, що високий представник проти участі Євросоюзу у "інавгурації" Владіміра Путіна в Москві. Стано підтвердив, що запрошення, надіслані Кремлем на завтрашню інавгурацію Путіна, "дійшли також і до наших країн-членів ЄС і делегації ЄС у Москві".
- За даними журналістів Reuters, днями щонайменше чотири країни оголосили, що їхні дипломати не будуть присутніми на інавгурації Владіміра Путіна після його "переобрання" на посаду президента Росії, серед яких була Чехія, Естонія, Литва та Латвія.
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян також не братиме участі у церемонії "інавгурації" Владіміра Путіна. На запитання журналістів, чи поїде Пашинян у Москву на церемонію "інавгурації" Путіна, спікер парламенту країни Симонян відповів "ні".
- За даними ЗМІ, Францію на інавгурації Путіна представлятиме її посол у країні. Водночас Франція засуджує "репресивний контекст", у якому ці "вибори" проводилися.