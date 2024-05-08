На "інавгурації" був клон Путіна: кандидат психологічних наук назвав його характерні ознаки
На так званій "інавгурації" кремлівського диктатора Владіміра Путіна був його двійник, який досить часто з'являється на публіці. Востаннє справжній Путін виходив на люди у грудні 2023 року, після цього були лише клони.
Таку думку 24 Каналу озвучив кандидат психологічних наук Дмитро Попов. За його словами, цей же клон був на інтерв’ю в американського журналіста Такера Карлсона.
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"Це не Путін, а клон. Я це професійно вимірюю з 2015 року. Цей клон з’являється дуже часто. Оригінального я бачив востаннє у грудні 2023 року. Після цього були тільки клони. Це і є клон, який виступав. Він також був на інтерв'ю у Такера Карлсона", – сказав він.
Як визначити двійника
Дмитро Попов зазначив, що цей клон під час інтерв'ю у Такера Карлсона був дуже емоційним. Під час так званої "інавгурації" Путіна у клона несинхронно заплющувалось ліве око. Це може бути через наслідки пластичних операцій або психіатричної чи іншої хвороби.
Також двійник стояв та мокнув під дощем, чого б точно не робив би справжній диктатор. У Путіна є проблеми зі здоров'ям, тому для нього це було б небезпечно.
Кандидат психологічних наук пояснив, що визначає клонів за допомогою вимірювання геометричних пропорцій обличчя, не щелепи. Адже патернів поведінки можна навчити будь-кого.
Я вимірюю обличчя того, хто виступає на екрані. Певні співвідношення геометричних пропорцій його обличчя мені дуже якісно дають інформацію, хто зараз перед нами. Насамперед я вимірюю, а тоді бачу патерни поведінки,
– пояснив він.
"Інавгурація" Путіна: головне
- 7 лютого у Великому Кремлівському палаці відбулась п'ята за останню чверть століття так звана "інавгурація" Владіміра Путіна. Під час промови диктатор подякував окупантам "за захист батьківщини", назвав своє переобрання "правильним вибором", неприховано пообіцяв усім підлабузникам посади в держуправлінні та вчергове наговорив різної маячні.
- Зокрема, під час "інавгурації" Путін закликав Росію об'єднатися для перемоги, проте не уточнив, що саме передбачає ця "перемога" Росії, і лише туманно згадав про якісь неназвані "серйозні виклики". За старим російським звичаєм, диктатор регулярно посилався на історичні паралелі. Він намагався виправдати своє все автократичне правління. Загалом захід пройшов з усіма помпезностями, які так люблять у Кремлі.
- Уряди країн Заходу майже одноголосно засудили так звані "вибори" президента у Росії як нечесні та недемократичні. Однак кілька держав ЄС все-таки відправили своїх представників для участі у церемонії вступу Путіна на посаду. Як повідомляють медіа, мовиться про Францію, Угорщину, Словаччину, Грецію, Мальту та Кіпр.