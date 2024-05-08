Біситься і нічого не зробить: якою є ефективна відповідь на "інавгурацію" Путіна

У Москві відбулася "інавгурація" Владіміра Путіна, у якій взяли участь деякі країни ЄС. Однак диктатор може розв'язати війну проти НАТО паралельно з війною в Україні. Усе, аби відвертати увагу від своїх поразок на українському фронті.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен заявив 24 Каналу, що єдине, що стримує Путіна – це жорстка позиція Латвії, Литви та Естонії. Адже зрозуміло, що диктатор міг би почати війну звідти. Зазначимо, що "інавгурація" Путіна відбулася 7 травня.

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"Закрити транзит – так, будь ласка. Викинути пачками росіян звідти, агентуру усю вичистити – так, будь ласка. Заборонити їм в'їзд – скільки завгодно. Блокувати Сувальський коридор – також спільними зусиллями з Польщею можна. Вони реального болю завдають Путіну. Він біситься, він зробити нічого не може", – наголосив політтехнолог.

У диктатора є можливість влаштувати певну провокацію – починаючи від серйозного порушення повітряного простору, завершуючи диверсіями, які прокотилися Європою. На думку Тизенгаузена, Росія може зробити акцент на диверсіях у тих країнах, які найбільше допомагають Україні та виготовляють озброєння. Мовиться про Німеччину, Францію, країни Балтії та Фінляндію. А також, можливо, Польщу.

Залежність від Росії

Тим часом на "інавгурацію" до диктатора приїхали країни, як зазначив політтехнолог, які мають велику залежність від Росії.

Десь більше бабла російського, офшорів. Десь, як у Греції, наприклад, комбо взагалі – і церква, і комуністична компартія. Та й "білою вороною" виявився посол Франції,

– сказав Борис Тизенгаузен.

На його думку, французький лідер Еммануель Макрон до останнього намагається грати у "цивілізовану дипломатію" з Владіміром Путіним. Політтехнолог припускає, що французького очільника міг попросити зробити такий крок назустріч Путіну глава КНР Сі Цзіньпін.

"Але це – повна маячня взагалі. Тобто навпаки – потрібно з позиції сили. Давайте зараз нові санкції введемо, закрутимо гайки. Заборонімо російським газовозам у європейські порти заходити й перевантажуватися. Як довго вони на своїх арктичних танкерах зможуть і як далеко возити свій зріджений газ?" – додав політтехнолог.

Росія розуміє лише мову сили. Тому варто знищувати усе, що приносить росіянам гроші та ставить їх у незручне положення перед сильними партнерами. Наприклад, перед президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

"Інавгурація" диктатора