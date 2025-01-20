Посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова відвідує інавгурацію Трампа

Уже сьогодні, 20 січня, відбудеться інавгурація Дональда Трампа на посаду президента США. На ній також буде присутня пані посол України у США.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на пані посла України у Вашингтоні Оксану Маркарову у Facebook. Нагадаємо, що церемонію перенесли з відкритого майданчика до ротонди Конгресу через мороз.

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На інавгурації Трампа буде присутня пані посол України

Пані посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова повідомила, що також буде присутня на інавгурації Дональда Трампа. Також вона опублікувала кілька фото, де можна помітити, що вона та інші люди вже очікують на її початок.

Оксана Маркарова очікує на інавгурацію / Фото з Facebook

Також вона додала фото на якому можна побачити, як буде відбуватися уся інавгурація Дональда Трампа.

Як буде проходити інавгурація Трампа / Фото Оксани Маркарової

Нагадаємо, що Дональд Трамп вже відвідав Білий день, де мав чаювання із Джо Байденом. Після чаювання вони разом вирушили до Капітолія на церемонію присяги нового президента.