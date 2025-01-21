Трамп масово помилував учасників штурму Капітолія 2021 року

Після президентського параду Дональд Трамп прибув у Білий дім. В Овальному кабінеті відбулася церемонія підписання.

Так, своїм новим указом Трамп помилував учасників штурму Капітолія. Президент зазначив, що помилування охопить 1500 осіб – тобто зачепить, ймовірно, майже всіх обвинувачених після нападу 6 січня 2021 року

Зауважимо, що у своїй інавгураційній промові Дональд Трамп не згадав про учасників заворушень. Як пояснив пізніше 47 президент, він хотів би, однак його переконали не згадувати деякі теми у своїй промові. Віцепрезидент Джей Ді Венс та перша леді Меланія Трамп закликали зробити промову більш об'єднавчою.

Попри те, що він не згадав їх, Трамп пообіцяв не залишити це питання поза увагою.