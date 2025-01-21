Трамп під час складання присяги не поклав руку на Біблії, які тримала перша леді

У понеділок, 20 січня, Дональд Трамп склав присягу та офіційно став президентом США. Однак, під час церемонії він не поклав руку на Біблії, які йому простягла Меланія Трамп.

Це не зобов'язують робити правила. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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Всього декілька президентів США присягали без Біблії

Під час присяги Трампа його дружина Меланія стояла поруч і простягла йому дві Біблії. Так само було і під час минулої інавгурації, однак цього разу Трамп вирішив проігнорувати жест своєї дружини.

Щоправда, конституція США не зобов'язує президента класти руку на Біблію або будь-який інший релігійний текст під час присяги.

Меланія Трамп тримала в руках особисту Біблію свого чоловіка, яку йому подарувала мати, та Біблію Авраама Лінкольна, який використовував її під час присяги у 1861 році.

Як пише CNN, лише три американські президенти не використовували Біблію для присяги. Так, Джон Квінсі Адамс у 1825 році клав руку на том закону, Теодор Рузвельт у 1901 зробив це взагалі без будь-яких книг і релігійних текстів, а Ліндон Джонсон у 1963 використав для присяги католицький місал, що належав вбитому перед цим президенту Джону Кеннеді.

Ще один американський президент Келвін Кулідж також стверджував у своїй автобіографії, що не використовував Біблію для присяги у 1923 році.

Попередник Трампа, Джо Байден, присягав на Біблії 19 століття, що належала його родині з кінця 1800 років. Коли присягу складала колишня віцепрезидентка Камала Гарріс, то вона також клала руку на дві Біблії – одна належала колишньому судді Верховного суду Тургуду Маршаллу, а друга – Регіні Шелтон, її колишній сусідці в Каліфорнії, яку вона вважає "другою матір'ю".