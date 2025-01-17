Сі не приїде: у Китаї визначилися, кого відправлять на інавгурацію Трампа

Сі Цзіньпін не приїде на інавгурацію Трампа, хоча той його запросив. Китаю натомість представить віцепрезидент країни Хань Чжен.

Світові лідери, за американською традицією, не запрошуються на інавгурацію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Дивіться також Трамп офіційно очолить США: де можна буде подивитися його інавгурацію

Хто поїде на інавгурацію Трампа замість Сі Цзіньпіна

Китай 17 січня оголосив, що віцепрезидент Хань Чжен відвідає інавгурацію новообраного президента США Дональда Трампа у Вашингтоні.

Як сказано у заяві Міністерства закордонних справ Китаю, Хань Чжен представлятиме країну як "спеціальний представник Сі Цзіньпіна".

За традицією, іноземних лідерів не запрошують на інавгурації американських президентів. Однак раніше ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп запрошував Сі Цзіньпіна, який зрештою відмовився від участі.

Ми готові працювати з новим урядом США для посилення діалогу і комунікації і знайти правильний шлях для двох країн, щоб ужитися один з одним,

– йдеться в заяві міністерства.