Цинічна риторика Індії обурює: чому країна продовжує купувати зброю в Росії

Індія продовжує закуповувати зброю в Росії попри те, що її реальні технічні можливості на полі бою дуже далекі від красивих слів. Це може означати тільки одне – тамтешні політики не зробили висновків з війни в Україні.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко. Він наголосив, якщо Індія хоче надалі думати про свою безпеку, то від російського металобрухту треба відмовлятися.

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Індія поки балансує

Утім, Індія залежить від Росії, але водночас намагається балансувати між Заходом, відзначив спікер.

"Вона не може піти проти колективного Заходу. Якщо вона купуватиме нафту не за 60 доларів, а за 65, вона отримає санкції. А ті санкції будуть ще більше поглиблювати проблеми, які є в Індії", – сказав Огризко.

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Проблема Індії – бідність народу

Багато мільйонів жителів Індії живуть за межею бідності, відзначив ексміністр закордонних справ. І це проблема безпосередньо тамтешнього уряду і його бездіяльності, а не Заходу.

Дуже легко звинувачувати всіх у власних прорахунках. Мабуть, все-таки індійському уряду треба думати про те, як вирішувати свої внутрішні проблеми, використовуючи свої наявні інструменти,

– відзначив Володимир Огризко.

Так, 15 березня на саміті G20 представник Індії Амітабх Кант заявив, що наразі занадто багато уваги приділяється війні в Україні, натомість варто звернути увагу на проблеми бідності. Він наголосив, що світ має рухатися далі.

"Дуже шкода, що в Індії є люди, які ставлять на одну дошку агресивну Росію та Україну, яка стала жертвою цієї агресії. Відносно цинізму в політиці нічого нового немає. Кожна країна буде виправдовувати свою цинічну політику красивими словами. Насправді йтиметься про банальні прибутки своїх власних компаній", – прокоментував експерт.

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