В Індії розбився винищувач Су-30 російського виробництва

В Індії розбився винищувач Військово-повітряних сил Су-30MKI. Інцидент стався в районі Нашік штату Махараштра.

Це сталося у вівторок, 4 червня, приблизно о 13:20 за місцевим часом. Повітряне судно розбилося в полі одного фермерського господарства поблизу села Ширасгаон.

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Літак перебував на капітальному ремонті

На момент падіння у літаку перебували двоє пілотів. Спеціальний генеральний інспектор полігону Нашік повідомив, що вони обоє благополучно катапультувалися. Чоловіки отримали незначні травми та наразі, за інформацією видання TN, перебувають в лікарні.

В Індії розвився Су-30 / Фото PTI та Journalite

Після падіння повітряне судно загорілося. Пожежу вогнеборці уже ліквідували. Уламки Су-30MKI розлетілися в радіусі 500 метрів.

Су-30МКІ – двомісний двореактивний багатоцільовий винищувач. Він розроблений російським авіавиробником "Сухой". Літак був побудований за ліцензією HAL спеціально для Військово-повітряних сил Індії.

Ще одне індійське видання ABP також повідомило, що цей винищувач перебував у індійській державній аерокосмічній та оборонній компанії Hindustan Aeronautics Limited на капітальному ремонті. Він якраз проходив льотні випробовування. Після цього його мали повернути для експлуатації у Повітряні сили Індії.

У поліції Індії також розповіли журналістам, що хоча точна причина аварії ще не встановлена, але попередня інформація вказує на технічні несправності винищувача.

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