В Індії розбився винищувач Су-30 російського виробництва
Джерело:PTI
В Індії розбився винищувач Військово-повітряних сил Су-30MKI. Інцидент стався в районі Нашік штату Махараштра.
Це сталося у вівторок, 4 червня, приблизно о 13:20 за місцевим часом. Повітряне судно розбилося в полі одного фермерського господарства поблизу села Ширасгаон.
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Літак перебував на капітальному ремонті
На момент падіння у літаку перебували двоє пілотів. Спеціальний генеральний інспектор полігону Нашік повідомив, що вони обоє благополучно катапультувалися. Чоловіки отримали незначні травми та наразі, за інформацією видання TN, перебувають в лікарні.
В Індії розвився Су-30 / Фото PTI та Journalite
Після падіння повітряне судно загорілося. Пожежу вогнеборці уже ліквідували. Уламки Су-30MKI розлетілися в радіусі 500 метрів.Довідково. Су-30МКІ – двомісний двореактивний багатоцільовий винищувач. Він розроблений російським авіавиробником "Сухой". Літак був побудований за ліцензією HAL спеціально для Військово-повітряних сил Індії.
Ще одне індійське видання ABP також повідомило, що цей винищувач перебував у індійській державній аерокосмічній та оборонній компанії Hindustan Aeronautics Limited на капітальному ремонті. Він якраз проходив льотні випробовування. Після цього його мали повернути для експлуатації у Повітряні сили Індії.
У поліції Індії також розповіли журналістам, що хоча точна причина аварії ще не встановлена, але попередня інформація вказує на технічні несправності винищувача.
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Інциденти у світовій авіації: останні новини
- У Туреччині у вівторок, 4 червня, розбився військовий літак SF-260 D. Лікарі підтвердили загибель пілотів. Причини аварії наразі невідомі.
- За день до цього, 3 червня, у Японії винищувачі-невидимки F-35A здійснили екстрену аварійну посадку у цивільному аеропорту. У одного із них, попередньо, під час польоту виникли механічні проблеми.
- А напередодні, 2 червня, у Португалії під час авіашоу зіткнулися 2 літаки, які виконували трюки під час авіашоу. Тоді загинув один пілот, а інший – отримав легкі травми.
- А наприкінці травня подібний інцидент стався у США. Там розбився військовий літак. На борту був лише 1 пілот. Його доправили до лікарні з серйозними травмами.