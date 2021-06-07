Індонезію сколихнув потужний землетрус: загрози цунамі немає

Поблизу східного узбережжя Індонезії 7 червня стався потужний землетрус магнітудою 5,3. Осередок поштовхів залягав на глибині близько 10 кілометрів.

Підземні поштовхи зафіксували у неділю, 7 червня, о 08:15. Епіцентр розташовувався за 145 кілометрів від міста Туал.

Читайте також У Карпатах стався землетрус

У геологічній службі Сполучених Штатів повідомляють, що інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило. Також немає відомостей про загрозу цунамі.



Землетрус в Індонезії / Мапа

Землетруси у 2021 році: останні новини

На узбережжі Кіпру у понеділок, 31 травня, зафіксували землетрус магнітудою 4,3. Поштовхи відчули по усій території острова.

Південно-східне узбережжя Японії сколихнув землетрус магнітудою 6,8. Поштовхи відчули у районі префектури Міяґі неподалік від АЕС "Фукусіма-1".

У США біля узбережжя штату Орегон зафіксували землетрус. Магнітуда поштовхів становила 5,3.

Індонезія розташована у Тихоокеанському вогняному колі, де землетруси часте явище. Востаннє підземні поштовхи там зафіксували у січні поточного року. Природній катаклізм тоді забрав життя понад 50 людей

До теми Райський курорт став пеклом: землетрус в Індійському океані – найстрашніший катаклізм 2004 року