Індонезію сколихнув потужний землетрус: загрози цунамі немає

7 червня 2021 , 10:16
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Джерело:

Геологічна служба США

Поблизу східного узбережжя Індонезії 7 червня стався потужний землетрус магнітудою 5,3. Осередок поштовхів залягав на глибині близько 10 кілометрів.

Підземні поштовхи зафіксували у неділю, 7 червня, о 08:15. Епіцентр розташовувався за 145 кілометрів від міста Туал. 

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У геологічній службі Сполучених Штатів повідомляють, що інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило. Також немає відомостей про загрозу цунамі.


Землетрус в Індонезії / Мапа

Зверніть увагу! Індонезія розташована у Тихоокеанському вогняному колі, де землетруси часте явище. Востаннє підземні поштовхи там зафіксували у січні поточного року. Природній катаклізм тоді забрав життя понад 50 людей.

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Автор: Олег Васьків