Справи невідкладної важливості: навіщо генпрокурор Росії вирішив інспектувати виробників яєць

В Росії останнім часом стрімко зростають ціни, зокрема, на найпоширеніший серед росіян продукт – яйця. Проблема набула такого значення, що в її вирішення втрутився сам генпрокурор Росії Ігор Краснов.

Він доручив провести перевірку виробників курячих яєць та роздрібних продавців щодо подорожчання цього продукту аж на 40%. Російська опозиціонерка Ольга Курносова сказала 24 Каналу, що ця активізація влади пов'язана з виборами президента в Росії, які мають відбутися за кілька місяців. Саме тому у Кремлі звернули увагу на яйця.

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Ціни зростають через санкції

Після заяви російського генпрокурора декілька торговельних мереж почали звітувати, що мають обмежити націнку на яйця лише 5%. Проте ця проблема має певне підґрунтя.

Для того, щоб розводити курей, потрібні антибіотики, щоб захистити їх від інфекцій та захворювань. А через санкції антибіотиків в Росії немає, відповідних ліків для лікування курей – також. Через це кури помирають, а яйця відповідно дорожчають,

– пояснила російська опозиціонерка.

Президентські вибори в Росії мають відбутися 17 березня 2024 року. Владімір Путін 8 грудня оголосив, що буде балотуватися на новий президентський термін.

Разом з цінами на яйця також суттєво зросли ціни на куряче м'ясо. Бідне російське населення тепер не має можливості його купувати, адже раніше це м'ясо було б найдешевшим.

"Владімір Путін тому й підстрибує, тому що йому необхідно щось для своїх бідних виборців зробити. От він й зайнявся яйцями", – наголосила Ольга Курносова.

Що в Росії відбувається з цінами