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Інфляція в Україні у лютому виявилася вищою, аніж прогнозував НБУ: причини

386 Читать новость на русском
Інфляція в Україні
Інфляція в Україні / ТСН

Фактична інфляція в Україні в лютому в річному вимірі залишилася трохи вищою за прогноз, опублікований в Інфляційному звіті Національного банку України за січень 2018 року.

Про це йдеться в коментарі НБУ щодо даних Державної служби статистики України про сповільнення споживчої інфляції в лютому в річному вимірі до 14% з 14,1% місяцем раніше, повідомляє УНІАН.

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Нацбанк зазначив, що це зумовлено насамперед більш істотним, ніж очікувалося, подорожчанням сирих продуктів харчування і палива.

"В цілому поточна динаміка споживчої інфляції і її складових свідчить про збереження значного інфляційного тиску. Водночас його посиленню в лютому протидіяло зміцнення гривні, яке триває і в першій половині березня", – йдеться в коментарі.

Нацбанк зазначив, що поки що монетарні умови є досить жорсткими, щоб забезпечити поступове зниження споживчої інфляції і її повернення в цільовий діапазон у середині 2019 року.

Варто нагадати, що Національний банк з 2 березня підвищив облікову ставку до 17% річних, при цьому ставку було підвищено четвертий раз поспіль – після підвищення до 16% в січні, 14,5% у грудні і 13,5% - у жовтні 2017 року.

Теги: Новини України Інфляція НБУ
Джерело: 24 Канал
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