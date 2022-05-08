Інформаційна війна у телеграмі: як розпізнати ворожі ресурси та не потрапити на гачок Росії

8 травня 2022 , 19:50
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Українські аналітики провели розслідування, де дослідили походження проросійських телеграм-каналів, які діють на території різних областей України. Усі вони створені ворогом після 24 лютого.

Наразі аналітики виявили 88 таких телеграм-каналів, однак фахівці припускають, що їх значно більше. Про це 24 каналу розповіла аналітикиня "Детектор Медіа" Ксенія Ілюк. 

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"Проросійські телеграм-канали створили після 24 лютого, 25 – 26. З півночі до півдня України", – наголосила вона. 

Телеграм-канали окупантів існують не лише у населених пунктах, які Росії вдалось тимчасово окупувати, але навіть на територіях, де їм цього не вдалось, як зазначила Ілюк. 

  • Як працюють проросійські канали

За її словами, найчастіше проросійські телеграм-канали окупанти називають назвою населеного пункту та додатком "ру". Окупанти створили такі ресурси майже на кожне містечко в деяких областях України.

Найбільше ворожих телеграм-каналів аналітики виявили у Запорізькій області, чимало – на Київщині. Як пояснила Ілюк, вони продовжують працювати досі, навіть попри те, що Росія вивела свої війська з Київської області. 

Зараз росіяни здебільшого розповсюджують стандартні для російських пропагандистів месиджі, які вони поширюють вже роками, як у соцмережах, так і на телебаченні. 

Після 24 лютого окупанти створили десятки телеграм-каналів: дивіться відео 

 

 

Зауважимо, на жаль, як розповіла аналітикиня, керівництво Telegram досі ніяк не відреагували на виявлені пропагандистські канали. 

  • Як розпізнавати такі телеграми

Ксенія Ілюк розповіла також, як можна легко розпізнати пропагандистські телеграм-канали росіян. Першим "маркером" є анонімне джерело. Така інформація має відразу насторожувати читачів.

Ще один "дзвіночок", який допомагає виявити проросійські канали, використання авторами тверджень, на кшталт "інсайдерська інформація" або "ми почули". 

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Як зауважила аналітикиня, окупанти часто поширюють дописи з одного свого телеграму в інший, аби робити видимість "різних думок". Однак насправді вони адмініструються однією людиною. 

Вони створюють всередині телеграму такі собі медіаімперії,
– додала Ілюк.

Детальніше про розслідування "Детектор Медіа" щодо ворожих телеграм-каналів, статистику, де використовують їх найбільше та як запобігти російській пропаганді – дізнавайтесь за посиланням.  

Пропаганда Росії: що треба знати 

  • Голова МЗС України Дмитро Кулеба попереджав, що росіяни поширюватимуть численні фейки про Україну.
  • Головна мета російських пропагандистів – зірвати постачання зброї від західних партнерів.
  • Російські бойовики перебили всі інформаційні потоки для блокадного Маріуполя, тож місцеві мешканці думають, що росіяни захопили Київ та контролюють Харків.

 

Автор: Тетяна Сукач