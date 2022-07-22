"Патріотичні патріоти" закинули у мережу "зраду", яка загрожує життям українських солдатів

Мережею активно розганяють абсурдний текст про те, що Міноборони нібито половину "Джавелінів" поламало, а другу заникало на складах і розпродало.

Байки для любителів "всепропальства"

Аж раптом приїхали самі американці й викрили злочин. Внаслідок чого поламані "Джавеліни" віддали на фронт нашим хлопцям. "Зрада" та ганьба.

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Факти проти маніпуляцій

Розгін іде від "патріотичних патріотів", беруть участь живі люди, масштабують політико-патріотичні ботсітки. Трохи раніше була подібна нісенітниця з приводу NLAW. Фактів – нуль, зате багато емоцій. Все за підручником.

Питання – навіщо? Почнемо з того, що Міноборони не зберігає нічого на складах через брак складів. Бо вся куплена / отримана зброя одразу передається на склади ЗСУ. І розподіляється командуванням. "Патріотичні патріоти" хочуть підставити командування? Двічі "навіщо".

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По-друге, засіваючи цю брехню, застрільники кампанії Міноборони не налякають, натомість активно попрацюють на російську операцію з блокування постачання зброї.

Це не перебільшення. Тричі "навіщо". Щоб потім голосити про брак? Ви ж цими "патріотичними" вкидами вбиваєте наших солдатів.

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