На вокзалі у Львові відкрили інформпункт рекрутингу української армії

На залізничному вокзалі у Львові відкрили інформаційний пункт рекрутингу української армії. Там можна дізнатись про вакансії у війську та поради, куди людині краще звернутись.

Уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець розповів, що наразі проєкт пілотний. Інформаційний пункт відкрили 22 травня.

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Що відомо про інформпункти рекрутингу української армії

Вокзал – це завжди великий потік людей. Щоб максимально до людей донести цю інформацію, дівчата з листівками, підготовлені, які розуміють куди направити людей і підказати, де можна отримати відповідну інформацію, консультації, спеціально на вокзалі будуть цю роботу здійснювати,

– заявив Бежевець.

Інформаційну стійку відкрили з ініціативи Укрзалізниці та Міністерства оборони. Їхня мета – максимально донести людям інформацію про вакансії в армії.

Аналогічний інформаційний пункт почав роботу також на вокзалі у Києві.



Інформаційний центр рекрутингу діє у Львові / Фото Суспільного

Львів'янин Ігор є юристом та звернувся до інформаційного пункту. Він розповів, що попереднього військового досвіду не має.

"Я взагалі-то в армії не служив і за спеціальністю, коли приписний видавали, записано "діловод". Сам за освітою юрист, може по професії й зможу продовжити юридичну свою діяльність", – розповів чоловік.

До речі, в Україні діє 21 рекрутинговий центр. В інформаційному центрі можна дізнатись їхні адреси.

Начальник Львівського залізничного вокзалу Роман Сенишин розповів, що за добу через вокзал проходить орієнтовно 11 тисяч пасажирів.

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