Ініціатива Арахамії, – в ОП заявили, що Зеленський не причетний до запуску відставки Разумкова

30 вересня 2021 , 19:39
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Джерело:

24 канал

У Зеленського прокоментували старт процедури відставки Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. Зокрема, наголосили, що глава держави ніяк до цього не причетний.

Мовляв, це ініціатива очільника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Таку інформацію речник президента Сергій Никифоров озвучив в ефірі одного з українських телеканалів.  

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У Зеленського говорять про "нормальні відносини" з Разумковим

Прессекретар Зеленського підкреслив, що про мотиви варто питати безпосередньо в Арахамії. Мовляв, лише він зможе пояснити, чому написав лист про відкликання Разумкова з посади спікера Верховної Ради. Водночас Никифоров запевнив, що глава держави та Разумков мають "нормальні відносини" й наголосив, що кожен з політиків "виконує свою функцію".

Останні новини про ймовірну відставку Разумкова:

  • 30 вересня Арахамія подав перше звернення щодо процедури відкликання Разумкова з посади спікера Ради. Цим він фактично запустив процес відставки.
  • Пізніше цього ж дня він подав друге аналогічне звернення. Цього разу голова фракції "Слуга народу" зробив це особисто від себе – як нардепа.
  • В апараті Ради вже підготували підписні листи. Ініціатори процедури можуть забрати ці документи і продовжити діяти згідно з регламентом, тобто заручитися підтримкою хоча б 150 нардепів.
  • Якщо питання включать до порядку денного Ради, голова парламенту готує звіт про свою роботу та про виконання кошторису Верховної Ради. Після цього, нардепи ухвалюють рішення.
Довідка. Згідно з процедурою, спікера Ради можуть відкликати посади на прохання самого голови Ради, через незадовільну роботу та у зв'язку з обставинами, що унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків. 

 

Автор: Ірина Буртик