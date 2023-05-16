Знімала роботу ППО, але "любить Україну": блогерка Воронова записала відео з вибаченнями
Джерело:Інна Воронова
Київська блогерка та співачка Інна Воронова під час обстрілу столиці зняла на телефон роботу української ППО. Відео підхопили ворожі телеграм-канали. Після цього інфлюенсерка видалила ролик, а також згодом попросила вибачення в українців.
У ніч проти 16 травня російські окупанти обстрілювали Київ крилатими ракетами та безпілотниками. На щастя, усі повітряні цілі ворога ліквідувала наша ППО, однак ложкою дьогтю в цій історії є відео від Інни Воронової, яка вирішила зняти на камеру роботу систем протиповітряної оборони.
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Вибачення від Воронової
Як зазначила блогерка, вона зробила дуже необдуманий вчинок і коли їй про це сказали, то вона одразу видалила відео.
Я хочу попросити пробачення в України та українського народу. Вибачте мені, будь ласка. Я зробила необдуманий вчинок. Я дуже сильно злякалась. Виклала відео, була з дітьми вдома. Навіть не знала, що відбувається. Після першого коментаря я зрозуміла, що не можна викладати, тому я видалила ролик,
– сказала Воронова.
Також вона констатувала, що уже зараз усвідомлює, що публікація цього відео могла мати негативні наслідки. Разом з тим, за її словами, вона любить Україну та бажає Збройним Силам перемоги над агресором.
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Дружина наркодилера
- Слід згадати, що Інна Воронова все ще є дружиною Юрія Чернецького, якого засудили за збут кокаїну. Як відомо, це заборонений в Україні наркотик.
- Щонайменше з грудня 2022 року тягнеться історія про те, що Воронова планує розлучення з Чернецьким, але "ніяк не може" ухвалити це рішення.
- Станом на травень 2023 року її чоловік перебуває в місці позбавлення волі згідно з рішенням Бориспільського міськрайонного суду Київської області.
- Цікаво, що блогерка навіть оголошувала збір коштів у серпні 2022 року, коли її чоловік був у СІЗО, на те, аби внести заставу за Чернецького.