"Засвітила" груди замість ППО: Воронова спробувала "підбадьорити" ЗСУ та "налякати" хейтерів

Одіозна Інна Воронова вляпалася у черговий скандал. Київська блогерка виклала відверте фото та заплуталася у власних поясненнях після великої порції критики.

Співачка знову сконфузилася в інтернеті. Вона спробувала похизуватися еротичним, на її думку, фото та зібрати багато вподобайок, а натомість отримала чимало хейту, передає 24 Канал.

До теми Я не зрадниця, – Ксенія Мішина спробувала вибачитися за те, що показала роботу ППО в Києві

Що накоїла Воронова цього разу

Блогерка з Києва сфотографувалася у напівпрозорій майці та виставила груди на передній план. Після цього виконавиця спробувала додати патріотичного вайбу.

Фото для підняття бойового духу ЗСУ!

– написала вона.

Інна Воронова сконфузилась через відверте фото / Фото 18+

Як відреагували користувачі

На жаль, не всі оцінили домашню “патріотичну” фотографію. Одні підписники вирішили просто поглузувати з посту. Інші почали критикувати й засуджувати співачку за таку поведінку. Деякі користувачі навіть нецензурно ображали Воронову та погрожували їй скаргами на акаунт. Також співачку закликали видалити світлину та припинити збирати хайп на українських захисниках.

Згодом блогерка почала відповідати на деякі коментарі під своїм постом. Інна Воронова раптом "забула" про бажання підтримати ЗСУ й пояснила, що вона у такий спосіб "стібалася" та намагалася змусити піти з її акаунту "зайвих".

Чим раніше прославилася Воронова

У ніч на 16 травня у той час, коли ЗСУ захищали столицю від масового ракетного обстрілу з боку окупантів, ця блогерка зафільмувала та виклала в інтернет роботу ППО. Її відео почали поширювати ворожі телеграм-канали.

Згодом у гості до Воронової завітали співробітники СБУ. Вони провели у її квартирі обшуки. Також українські спецслужби викрили ще 5 киян.

Після цього виконавиця записала нове відео. На ньому вона попросила вибачення, назвала свій вчинок необдуманим та запевнила, що любить Україну.

, Воронова є дружиною засудженого за збут кокаїну Юрія Чернецького. Одного разу блогерка спробувала оголосити збір коштів, щоб внести заставу за свого чоловіка-наркодилера, коли той перебував у СІЗО.