Україна посіла перше місце у світі з "прокачки" іноземною зброєю, – військовий експерт

Нещодавно Пентагон за 10-бальною шкалою оцінив ефективність ЗСУ на 12. А саме зараз Україна найбільш "прокачана" іноземною зброєю держава світу.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він наголосив, з часів Другої світової війни Україна – країна, яка має найбільше іноземної зброї.

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Україні надається широка номенклатура зброї

На цю хвилину Україна уже, по факту, посіла перше місце, використаю таке негарне слово, з "прокачки" зброєю іноземного виробництва,

– розповів Черник.

Він додав, за кількістю Javelin, ми друга країна в світі після США. А також розповів, що найближчий такий прецедент в історії – війна Судного дня 1973 року, коли союзники, насамперед США, "прокачали" Ізраїль зброєю.

Черник також наголосив, що Україні надається дуже широка номенклатура зброї. І тут мовиться не лише про артилерію, а й про протипіхотні міни, патрони, ручні протитанкові гранати, гранатомети, кулемети, міномети, звичайні ручні гранати тощо.

"Я маю можливість бувати на фронті і бачити цю лінійку озброєння. Це, направду, безпрецендентний успіх", – підкреслив військовий експерт.

Петро Черник про постачання Україні іноземної зброї: дивіться відео

Концепція абсолютної перемоги

Черник, до того ж, розповів, що має свою концепцію абсолютної перемоги України. Вона має кілька пунктів:

розвал рф на 15 – 20 держав;

у росії забирають ядерну зброю;

та частина, яка залишиться росією (умовно московська чи російська республіка), буде відсічена від газу й нафти;

ідеологічне очищення росії не менше, ніж три покоління;

найголовніше – вступ України в НАТО.

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Він також наголосив, рішення на пониження геополітичного статусу росії найпотужнішими країнами світу прийнято. На жаль, це відбувається нашими руками.

"Але, зрештою, нагадаю, з цією недодержавою ми воюємо з 13 століття. Це теж факт", – підсумував Черник.

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