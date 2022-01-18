Іноземні громадяни обговорюють у соцмережах евакуацію з України через агресію Росії

Через наростаючу збройну агресію Росії Канада надіслала в Україну спецназ для евакуації своїх дипломатів. Ба більше, сама Росія нібито почала вивозити своїх дипломатів. Все це викликає занепокоєння не лише в українців, але й в громадян інших країн.

Так, у соцмережах активно обговорюють наміри евакуації з України через російську агресію.

Важливо NYT пише, що сім'ї російських дипломатів почали вивозити з України: Москва заперечує

У закритій групі Expats in Kyiv користувач Гійом Домбровський написав, що чув від друга з Британії, що посольство готує евакуацію. Він запитав в інших учасників групи, чи чув хтось про це. У розмові взяли участь ще кілька людей.

Журналістка Анастасія Лапатіна сказала, що знає певні деталі. За її словами, посольство Канади двічі перевіряє контакти та місцеперебування своїх громадян. Вона додала, що роблять це "про всяк випадок".

Журналісти 24 каналу намагаються з'ясувати, чи справді посольства говорять про евакуацію своїх громадян.



Іноземні громадяни обговорюють у соцмережах евакуацію з України / Фото 24 каналу

Евакуація з України: що про це відомо

Зранку 18 січня з'явилася інформація про те, що до нашої країни вилетів окремий загін канадських спецпризначенців. Щоправда, прибудуть вони не для навчань. Як пишуть ЗМІ, сталося це "на тлі зростання напруження між НАТО та Росією". Є 2 основні цілі перебування цього загону в Україні:

Намагатися стримати можливу російську агресію проти України.

Допомогти у розробці плану евакуації канадських дипломатів з України, якщо Росія піде на нове повномасштабне вторгнення.

Згодом з'явилася інформація про те, що Росія нібито почала вивозити своїх дипломатів з України. Загалом українську територію залишили 30 сімей. У російському МЗС цю інформацію спростовують. У міністерстві держави-агресорки кажуть, що посольство у Києві працює у штатному режимі.

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