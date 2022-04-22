Іноземні найманці країн НАТО на території "Азовсталі": Лещенко про черговий міф пропагандистів

22 квітня 2022 , 18:58
Читать новость на русском

Що в росіян не закінчується, так це фейки про Україну на тлі останніх воєнних подій, через які вони хочуть виправдати своє вторгнення та злочинні дії.

Журналіст Сергій Лещенко розповів про ще один класичний вкид з боку державних пропагандистів Росії. Цього разу про те, що на "Азовсталі" в Маріуполі перебуває понад 600 іноземних найманців з країн НАТО, передає 24 канал.

Читайте також Путін раптом наказав скасувати штурм "Азовсталі": чому глава Кремля "дав задню"

Цю інформацію майже в однаковому формулюванні активно почали поширювати росЗМІ після того, як Путін віддав наказ не штурмувати "Азовсталь", аби нібито зберегти життя військових Росії.

Пропагандистські канали, зокрема державне телебачення, говорять, що "націоналісти вбили б цих іноземних найманців НАТО, лиш би вони не потрапили до російських спецслужб".

Спроба виправдати дії Путіна у Маріуполі

Ця пропагандистська методичка має пояснювати росіянам, чому ж Путін так агресивно діє щодо мирного населення Маріуполя, який вже знищено країною-агресором.

Такі аргументи не витримують жодної критики, жодних іноземних найманців на "Азовсталі" немає. Тим більше 600 осіб, про які заявляють російські держпропагандисти, – сказав Сергій Лещенко.

Що відомо про ситуацію на "Азовсталі"

Дивіться брифінг Лещенка за 22 квітня: відео

 

Автор: Марта Пономаренко