Іноземні найманці країн НАТО на території "Азовсталі": Лещенко про черговий міф пропагандистів

Що в росіян не закінчується, так це фейки про Україну на тлі останніх воєнних подій, через які вони хочуть виправдати своє вторгнення та злочинні дії.

Журналіст Сергій Лещенко розповів про ще один класичний вкид з боку державних пропагандистів Росії. Цього разу про те, що на "Азовсталі" в Маріуполі перебуває понад 600 іноземних найманців з країн НАТО, передає 24 канал.

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Цю інформацію майже в однаковому формулюванні активно почали поширювати росЗМІ після того, як Путін віддав наказ не штурмувати "Азовсталь", аби нібито зберегти життя військових Росії.

Пропагандистські канали, зокрема державне телебачення, говорять, що "націоналісти вбили б цих іноземних найманців НАТО, лиш би вони не потрапили до російських спецслужб".

Спроба виправдати дії Путіна у Маріуполі

Ця пропагандистська методичка має пояснювати росіянам, чому ж Путін так агресивно діє щодо мирного населення Маріуполя, який вже знищено країною-агресором.

Такі аргументи не витримують жодної критики, жодних іноземних найманців на "Азовсталі" немає. Тим більше 600 осіб, про які заявляють російські держпропагандисти, – сказав Сергій Лещенко.

Що відомо про ситуацію на "Азовсталі"

Російські окупанти вже майже 2 місяці тримають Маріуполь у блокаді, а також взяли місто в кільце. Як результат – на "Азовсталі" у заручниках опинилися українські військові та цивільні. Відомо, що серед них є поранені та вбиті.

Російські військові скинули надважкі бомби на "Азовсталь", внаслідок чого під завалами опинилися люди. Україна наполягає на тому, аби Росія дала можливість вивезти звідти маріупольців та наших захисників.

У четвер, 21 квітня 2022 року, Володимир Путін нібито віддав наказ не штурмувати "Азовсталь".

Дивіться брифінг Лещенка за 22 квітня: відео