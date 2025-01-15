Пісторіус відповів, чи говорили про розміщення німецьких військ в Україні під час його візиту

14 січня з офіційним візитом до України приїхав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Посадовець розповів, що питання про розміщення іноземних військ в Україні не обговорювалося під час зустрічі з урядом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Пісторіуса під час брифінгу у Києві, які передає "Інтерфакс-Україна".

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Що відомо про позицію Німеччини щодо введення миротворців

Да словами Пісторіуса, питання розміщення іноземного контингенту в Україні не обговорювали під час візиту, тому що зараз не час.

А якби ми це зробили, то не стали б говорити про це публічно, тому що йдеться про переговори між Росією, Україною та іншими країнами. Тому було б не дуже розумно говорити про це заздалегідь,

– наголосив німецький міністр.

Під час свого візиту до Києва Борис Пісторіус оголосив про передачу Україні нового пакета військової допомоги від уряду Німеччини. До нього увійшли бронетехніка, дрони та тисячі боєприпасів.

Зауважимо, Велика Британія та Франція виявили свою готовність надіслати війська в Україну, проте Німеччина поки що ні.