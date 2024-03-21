Деякі країни підтримали ідею щодо відправки військ в Україну, – посол Франції

Посол Франції в Україні Ґаель Весьєр заявив, що деякі країни підтримали ідею французького президента Еммануеля Макрона щодо відправки військ до України. Таку заяву він зробив на 16 Київському безпековому форумі.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2024 року президент Франції Макрон заявив, що не виключає можливості введення військ НАТО в Україну. Водночас він наголосив, що консенсусу щодо цього немає.

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Що розповів посол Франції в Україні

Весьєр зазначив, що на думку Франції, зараз немає червоних ліній і не треба утримуватися від чогось, навіть якщо буде необхідність щодо присутності військ в Україні.

"Ми можемо сказати, що це не виключається. Для нас це дуже потужний сигнал про те, що ми підсилюємо підтримку Україні. Не будемо себе стримувати якимись межами", – пояснив посол.

Водночас дипломат додав, що для Франції в правовому полі Росія є не ворогом, а опонентом, на якого вона не збирається нападати.

Але ми вже готові зробити все потрібне, щоб підтримати Україну. Ось що ми намагаємося зробити. Це не щось узгоджене з нашими друзями і партнерами. Це те, що ми думаємо, але є деякі країни, які зацікавили ці ідеї. Це обговорюється,

– зауважив Весьєр .

Що відомо про заяву Макрона про відправлення військ: коротко