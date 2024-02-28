У WP пояснили, хто з іноземців воює за Україну та Росію

Під час повномасштабної агресії Росії проти України чимало іноземців воюють на боці Сил оборони. Однак є громадяни інших країн, що беруть участь у цій війні на боці окупантів.

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон не виключив появи іноземних військ на території України, хоча консенсусу серед союзників щодо цього питання немає. Однак видання зауважує, що вже чимало іноземців беруть участь у російсько-українській війні.

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Хто воює за Україну

У матеріалі зазначається, що Владімір Путін розглядає російсько-українську війну як проксі-битву з Заходом, який підтримує Київ. Але західні країни доклади зусиль, щоб дистанціюватися від цієї війни, попри їхню потужну оборонну підтримку України.

Минулого року опубліковані документи підтвердили, що деякі країни НАТО, включаючи Сполучені Штати, Великобританію та Францію, направили в Україну невелику кількість спецпризначенців та військових радників на невизначених ролях, ймовірно, пов’язаних із матеріально-технічною підтримкою та навчанням,

– пише видання.

Але глибша реальність війни в Україні полягає в тому, що з обох сторін вже воюють багато іноземців.

Після початку повномасштабної російської агресії тисячі добровольців вирішили воювати за Україну через співчуття. Переважно це люди з західних країн та пострадянських держав. Інтернаціональний легіон приблизно складається з 20 000 іноземців понад 50 національностей. Видання пише, що щонайменше 50 громадян США загинули за Україну на цій війні. Більшість з них були ветеранами.

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Нещодавно Володимир Зеленський своїм указом дозволив тим іноземцям, які легально проживають в Україні, вступати до Нацгвардії. Також глава держави запропонував законопроєкт, який полегшить отримання громадянства іноземцям, що захищають Україну від російської агресії.

Хто воює за Росію

Москва постійно розповідає про нібито знищення або захоплення "іноземних найманців" в Україні. Але це не заважає Кремлю вербувати громадян Сирії, Куби, Непалу та навіть Індії до своєї окупаційної армії, тим самим руйнуючи власну пропаганду. Як пише видання, серед цих іноземців є ті, хто приєднався до росіян через злидні та відчай, щоб прогодувати родини. Уряд Непалу звернувся до Кремля з проханням повернути сотні завербованих непальських громадян на батьківщину.

Владімір Путін минулого місяця підписав указ про прискорене отримання громадянства для іноземців, які підписали військові контракти з Росією для участі у війні проти в Україні (окупанти називають це "спеціальною військовою операцією").

У матеріалі зауважується, що російська влада також могла провести поліцейські рейди в будинках середньоазіатських мігрантів у різних містах, щоб змусити їх стати на службу. На деяких затриманих людей могли чинити тиск.

Навіщо Росії найманці-іноземці