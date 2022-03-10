Інше діло – бути самогубцем, – Зеленський прокоментував погрози Путіна ядерною війною

24 лютого 2022 року Росія цинічно напала на Україну. Окупанти зустріли тут шалений опір. Тепер російський тиран Володимир Путін погрожує колективному Заходу та Україні ядерною війною.

Як повідомляє 24 канал, лідер України Володимир Зеленський прокоментував ці погрози в інтерв'ю для німецької газети "Die Zeit".

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Зеленський про погрози Путіна ядерною війною

Президент України вважає, що ці погрози – блеф. За його словами, одна справа – бути вбивцею, а інше діло – бути самогубцем.

Зеленський наголосив, що будь-яке застосування ядерної зброї означатиме лише одне – кінець не лише для людини, яка зробить це, але й "для всього, що в принципі може бути дорогим в житті для цієї людини".

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