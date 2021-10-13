Інших варіантів не обговорюємо, – Верещук про призначення Корнієнка віцеспікером

Олександра Корнієнка не призначили на посаду першого віцеспікера Верховної Ради, тому що на це не вистачило часу. Водночас голосів за нього у парламенті вистачає.

Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповіла народна депутатка від "Слуга народу" Ірина Верещук. Голосування не провели через недопрацювання щодо виплат.

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Верещук: Інші варіанти не обговорюють

"Голосів (за призначення Корнієнка – 24 канал) вистачає, але не вистачило часу. Це був кінець тижня і ми вирішили, що краще внести зміни до бюджету і цей час використати саме для того, аби заплатити, наприклад, нашим військовим", – пояснила Ірина Верещук.

Були недопрацювання – Міністерство оборони допустило заборгованість за заробітні плати, лікарняні, зазначила народна депутатка. Навіть були випадки, коли вчасно не виплачували "бойові".

Верещук повідомила, що наразі внесли зміни до бюджету, ймовірно, всі виплати проведуть вже наступного тижня.

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У відповідь на питання про те, чи Олександра Корнієнка наступного тижня безальтернативно оберуть віцеспікером, Ірина Верещук зазначила: "Принаймні, інших варіантів я поки що не чула і точно ми не обговорюємо".

Інтерв'ю Ірини Верещук програмі "Перші особи": дивіться відео 24 каналу

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