Інший сценарій був би ще гіршим, – Гончарук розповів, чому погодився піти у відставку

Експрем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що погодився написати заяву на звільнення через те, що вважає неприпустими у складний для країни час уряду діяти всупереч президенту і створювати політичну кризу.

На його думку, такий супротив міг би створити ще гіршу ситуацію. Про це експрем'єр розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу у програмі "Перехресний допит".

До теми Розмова була короткою: Гончарук про те, як Зеленський повідомив йому про звільнення

"Це було політичне рішення президента. Я би говорив про майбутнє. Він його прийняв. Це його відповідальність перед виборцями. Я з цим рішенням можу не погоджуватися, але я його поважаю. Рішення прийнято, нумо підемо далі", – зазначив Гончарук.

Він додав, що в економічно непростій ситуації, яка була ще і до коронавірусу, потрібно було зберігати макроекономічну стабільність і продовжувати позитивні набуті тренди для підписання угоди з МВФ. На думку експрем'єра, його супротив рішенню президента щодо відставки уряду міг би спровокувати політичну кризу, яка б погано вплинула на розвиток держави.

Так от, в такій непростій ситуації дуже важливо, щоби президент, уряд, парламент працювали як одна команда. Тепер уявіть собі, що уряд протиставляє себе президенту і парламенту і каже: "Ні, ви з нами не готові працювати, але ми все одно залишаємося, давайте будемо з’ясовувати, хто з нас правий чи ні". Це абсолютно дестабілізувало би, на мою думку, політичне керівництво на найвищому рівні. Тому такий сценарій був би ще гіршим для країни,

– підкреслив Гончарук.

Він пояснив, що тоді до всього ще додалася би політична криза. "Я вважаю, що за таких обставин нашій країні було б ще гірше, ніж є зараз", – сказав експрем'єр.

Що відомо про відставку ГончарукаВерховна Рада 4 березня більшістю голосів ухвалила рішення про відставку уряду Гончарука. Новим прем'єром став Денис Шмигаль.



Формально, причиною відставки Гончарука президент у Верховній Раді назвав відсутність досвіду. Він сказав, що нових облич замало, не красти – замало. Однак експрем'єр-міністр погодився написати заяву на звільнення, хоча міг цього не робити, адже за законом мав право працювати ще пів року.

Гончарук наголосив, що з повагою ставиться до президента як до лідера політичної сили.

"Він насправді запропонував парламенту мене як прем’єр-міністра. Ми з ним від самого початку домовлялися: якщо моя робота буде чимось його не влаштовувати, я буду готовий піти. Він попросив – я пішов", – підсумував Гончарук.

Також експрем'єр погодився, що відставка не позитивно вплинула на інвесторів, і зараз дії України навряд видаються прогнозованими. Проте, на думку Гончарука, варто рухатися вперед і робити наступні кроки, не відхиляючися від заданого курсу.

"Я точно знаю, що від нас чекають наступних кроків. Наприклад, найближчими днями буде голосування в парламенті законів, які є необхідними для початку роботи МВФ, переговорів з МВФ. Важливо бути прогнозованим. Це найголовніша задача сьогодні для України", – сказав експрем'єр.

Дивіться відео інтерв'ю з Олексієм Гончаруком у програмі "Перехресний допит"