Інструктували терористів: командирів бойовиків засудили від 9 до 11 років заочно

Суд оголосив вироки трьом терористам з окупованого Донбасу. Вони базуються на матеріалах контррозвідки Служби безпеки України.

Бойовиків незаконних збройних формувань заочно засудили на різні терміни покарання. Зокрема, окупанти отримали 9, 10 та 11 років позбавлення волі відповідно.

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Звинувачення проти терористів

Упродовж 2014 – 2018 років вони брали активну участь у бойових діях проти ЗСУ.



Терористи воювали проти ЗСУ / Фото СБУ

Також слідчі довели, що злочинці обіймали "командні пости", інструктували терористів і вербували для них новобранців.



СБУ довела провину терористів / Фото СБУ

Останні засудження бойовиків

Суд виніс вирок двом українцям, які воювали на Донбасі проти Збройних сил України. Зрадників заочно засудили до 10 років в'язниці. Засудженні приєдналися до лав окупантів у 2014 році. На їхньому боці вони воювали 4 роки.

Апеляційний суд Праги також змінив вирок щодо 27-річного громадянина Чехії Лукаша Новачека. Його засудили до 20 років позбавлення волі за членство у лавах бойовиків на Донбасі.

Колишнього працівника спецслужби України засудили до 10 років позбавлення волі. Він допомагав терористичним угрупованням на Донбасі.

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