Інструктували терористів: командирів бойовиків засудили від 9 до 11 років заочно

12 січня 2022 , 11:18
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Джерело:

СБУ

Суд оголосив вироки трьом терористам з окупованого Донбасу. Вони базуються на матеріалах контррозвідки Служби безпеки України.

Бойовиків незаконних збройних формувань заочно засудили на різні терміни покарання. Зокрема, окупанти отримали 9, 10 та 11 років позбавлення волі відповідно.

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Звинувачення проти терористів

Упродовж 2014 – 2018 років вони брали активну участь у бойових діях проти ЗСУ.


Терористи воювали проти ЗСУ / Фото СБУ

Також слідчі довели, що злочинці обіймали "командні пости", інструктували терористів і вербували для них новобранців.


СБУ довела провину терористів / Фото СБУ

Останні засудження бойовиків

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Автор: Оксана Княжик