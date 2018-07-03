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Intel розсекретила характеристики оновлених процесорів Core i3 та Core i5

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Intel розсекретила характеристики оновлених процесорів Core i3 та Core i5
Intel розсекретила характеристики оновлених процесорів Core i3 та Core i5 / Фото з вільних джерел

В другій половині цього року, корпорація Intel планує вивести на ринок настільні процесори Core 9000 серії, які відносяться до сімейства Coffee Lake Refresh. Окрім того, компанія готує кілька новинок із лінійки Core i3 та Core i5.

Про це повідомляє TechSpot.

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Ще минулого року перелік процесорів, які готуються до випуску, розсекретили розробники утиліти Aida64, а днями вони «прописалися» в офіційному документі Intel, присвяченому оновленням мікрокоду.

Варто зазначити, що незважаючи на маркування виду Core i5-9xxx, нові процесори чіпмейкер відносить до настільних рішень Core 8 покоління. Ймовірно, причиною тому стала відсутність будь-яких істотних нововведень в нових CPU, адже більшість з них стане лише оновленою версією вже наявних у продажі чіпів.

Згідно з документом Intel, в майбутньому в продаж надійдуть 4-ядерні процесори Core i3-9000 і Core i3-9100, а також 6-ядерні Core i5-9400, Core i5-9500, Core i5-9600 та Core i5-9600K. При цьому жодного CPU з лінійки Core i7 в ньому згадано не було.

Характеристики нових процесорів від Intel
Характеристики нових процесорів від Intel

За недавньої інформації, в планах Intel також значиться чіп Core i7-9700K (6 ядер / 12 потоків) поряд з Core i9-9900K, який повинен стати першим 8-ядерним рішенням для масової настільної платформи.

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Всі вищезгадані процесори Intel Core будуть підтримуватися вже наявними в продажу материнськими платами на базі чіпсетів 300 серії (за умови оновлення прошивки UEFI) і, як очікується, дебютують паралельно з топовим набором логіки Z390, характеристики якого вже спливали на сайті чіпмейкера.

Характеристики Intel Z390
Характеристики Intel Z390

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Теги: Техно Ґаджети Intel
Джерело: 24 Канал
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