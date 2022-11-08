"В інтересах США": радник Байдена підтвердив контакти з Кремлем

У США зізналися, що продовжують комунікувати з країною-агресоркою. Однак переконують, що вони знають "з ким мають справу".

Про це заявив Радник США з національної безпеки Джейк Салліван на своєму виступі у Нью-Йорку. Він підтвердив, що, не дивлячись на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, канали зв'язку між Вашингтоном і Москвою залишаються відкритими.

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Про що спілкуються США та Росія

Джейк Салліван вважає, що підтримувати зв'язки з Росією "в інтересах" США. Зауважимо, що Білий дім так і не спростовував чутки про те, що радник Салліван веде переговори з Росією щодо запобігання ядерного удару по Україні.

BBC з посиланням на The Wall Street Journal додає, що Джейк Салліван проводив таємні переговори секретарем Ради Безпеки Росії Миколою Патрушевим, а також старшим радником Кремля з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. Обговорювали начебто неприпустимість ядерної ескалації в Україні, проте не зачіпали теми повного припинення війни.

Зверніть увагу, що у жовтня Джейк Салліван наголошував країні-агресорці, що будь-яке використання нею ядерної зброї в Україні буде мати "катастрофічні наслідки для Росії". Тоді він також сказав, що високопосадовці США "пояснили" російським колегам масштаби потенційної відповіді за такий злочин у приватній розмові.

Однак речник Кремля Дмитро Пєсков та речник Ради національної безпеки США Едрієн Уотсон не підтвердили розповідь Саллівана. Натомість прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр оголосила, що Америка "залишає за собою право" вести переговори з Росією.

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