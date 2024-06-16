Абсурдний і безглуздий, – інтерв'ю з главою МЗС Латвії про ультиматум Путіна і переговори

У Швейцарії триває другий день першого саміту миру, де зібралися 92 країни та 8 міжнародних організацій. У фокусі — ядерна та продовольча безпека і повернення українських військовополонених та викрадених дітей.

Кореспондентка 24 Каналу розпитала міністерку закордонних справ Латвії Байба Браже про те, яким буде комюніке, відсутність Китаю та можливі переговори з Росією. Ця розмова відбувалась на полях саміту.

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Очікування Латвії

Посадовиця відзначила, що те, що побачили на саміті миру, досягненням, тому що всі об'єдналися навколо мирної формули президента Зеленського. Тож 15 червня на пленарному засіданні, сьогодні на секційних засіданнях, у неформальній частині почули різні думки.

І я думаю, що ті люди, які стежили або дивилися онлайн, могли почути, що, так, є відмінності, є відмінності між тим, що говорив президент Кенії чи президент Польщі,

– пояснила вона.

Але водночас є один головний меседж: агресія є неприйнятною. За словами Браже, ми повинні повернутися до принципів Статуту ООН, і є повна підтримка України.

Латвія про підсумкове комюніке

Вона вважає, що це не буде формальне підписання. Глава МЗС Латвії вважає, що країни можуть приєднатися до або після саміту, тому що мова йде про основні принципи, про територіальну цілісність, про статут ООН.

Тому я думаю, що це те, що є прийнятним для більшості країн світу, через це я не передбачаю формальної церемонії підписання. Щодо Латвії — нас влаштовує текст, тому все гаразд,

– зазначила посадовиця.

За її словами, найважливішим є те, що ми маємо ці сто делегацій, які зібралися, щоб обговорити принципи миру і висловити підтримку українській мирній формулі, заснованій на тезах президента Зеленського. Цей збір лідерів тут, які зосередилися на темі Україні та на тому, як зупинити війну і як досягти миру — це те, що відбувається вперше, і це дуже корисно.

Головні теми дискусії — це повернення українських дітей та військовополонених, а також ядерна та продовольча безпека,

– окреслила Браже.

За її словами, є частини, які знову ж таки обговорюються у більш формальній обстановці, за цими трьома темами, які були обрані для цього саміту.

У частині гуманітарного виміру ми наголосимо на тому, що має бути повне дотримання Женевських конвенцій щодо військовополонених, тобто доступ міжнародних організацій до військовополонених на території Росії чи на території України, гуманне ставлення до них, можливість їхнього відвідування. Нічого з цього немає, як ми знаємо. Ми щойно бачили, як і в якому стані поверталися українські військовополонені,

– відзначила вона.

Глава МЗС Латвії також окреслила інші теми. Вона сказала, що друге, на чому ми хотіли б наголосити, це теми дітей, адже абсолютно неприпустимо забирати дітей. По-друге, відомо, що їх віддають на всиновлення, що до них погано ставляться, що немає жодних зусиль, щоб показати, як їх повернути.

Браже сказала, що саме тому високо цінують всі зусилля міжнародних партнерів щодо можливості повернення цих дітей в Україну. Але міжнародні зусилля мають бути набагато більш скоординованими в цьому плані, в тому числі й в тому, що стосується Росії.

І тертя важлива тема – реєстр збитків, яких зазнала Україна. Ми працюємо з основною групою в Раді Європи над створенням цього реєстру, щоб він належним чином функціонував. Тож ми докладаємо дуже, дуже багато зусиль у всіх трьох напрямках.

Відсутність Китаю на саміті та участь Росії

Браже вважає, що Китай мав би долучитися до цих зусиль як частина міжнародної спільноти, яка ратифікувала статути ООН. Тож Китай мав би бути присутнім.

Крім цього, вона вважає, що Росія повинна підписатися під принципами, які обговорюють.

Наразі ми не бачимо нічого в поведінці Росії, нічого в риториці Путіна, що доводило б, що Росія прагне миру. Наразі їхня політика – це війна, а не мир. Тому їм треба повернутися до політики миру,

– наголосила глава литовського МЗС.

"Мирний план", який запропонував російський президент Владімір Путін, вона назвала абсурдним.