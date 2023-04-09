Безліч припущень про Путіна отримали підтвердження, – Фейгін про інтерв'ю ексофіцера ФСО

Російський офіцер ФСО, який відповідав за зв'язок Путіна, Гліб Каракулов втік з країни та перебуває під наглядом західних спецслужб. Інформація, яку він розповів, лише підтверджує здогадки про побут російського диктатора.

Про це 24 Каналу заявив російський правозахисник Марк Фейгін. Він додав, що оприлюднена ним інформація про Путіна є лише частиною того, що він повідомив спецслужбам Заходу.

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Західні спецслужби отримали цінну інформацію

Фейгін вважає, що Каракулов перебуває в США під наглядом західних спецслужб. Щоб отримати політичний притулок йому довелось передати багато цінної інформації про Путіна. В Росії ж на нього завели кримінальну справу про державну зраду.

"З того, що ми почули, це скоріш за все правдива інформація, адже вона має підтвердження з інших джерел та й про багато речей ми вже давно здогадувались. Те, що Путін не користується телефоном, отримує інформацію на папері, імітує бурхливу діяльність. Я про це в інтерв'ю говорив: в Кремлі спеціально вмикають світло та підіймають стяг, ніби Путін сидить і до ночі працює, а він насправді весь цей час перебуває в Сочі", – розповів Фейгін.

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За його словами, якщо інформація про те, що перед зустріччю з Путіним всі мають пройти двотижневий карантин є правдою, то виникає логічне питання: хто ж насправді їздив у Маріуполь.

"На мою думку, у цьому інтерв'ю він розповів лише те, що йому дозволили. Він же був у підрозділі забезпечення зв'язку – це дуже важлива і цінна інформація. Ми отримали інформацію, яка раніше потребувала підтвердження і дізнались багато нового", – додав Фейгін.

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