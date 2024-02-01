Президент може ухвалювати будь-які кадрові рішення, – Подоляк про "звільнення" Залужного
Ввечері 29 січня з'явився вкид про звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. А 31 січня в CNN написали, що це таки може статись найближчими днями.
Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу прокоментував цю інформацію. Він наголосив, що це питання його не стосується.
До теми Зеленський оголосить про звільнення Залужного через декілька днів, – CNN
"Президент може ухвалювати будь-які кадрові рішення в рамках його безпосередньої вертикалі", – зазначив Подоляк.
За його словами, Зеленський постійно спілкується не лише з Головнокомандувачем, а й з Генштабом і керівниками оперативно-тактичних напрямків. Тому президент цілком обізнаний із поточною ситуацією, щоб ухвалювати виважені рішення.
Ба більше, Зеленський відкритий до українського суспільства, якому постійно пояснює мотиви своїх рішень.Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком з'явиться 1 лютого о 17:00 на ютубі 24 Каналу. Не пропустіть!
Війна – це не політика
Радник голови ОПУ переконаний, що під час війни не може бути жодного політичного процесу.
Я хотів би, щоб ми все ж таки на цьому етапі війни зрозуміли, війна – це не політика, війна – це не про те, хто кому подобається чи не подобається. Війна – це про результати,
– вважає Подоляк.
До слова, у ЗМІ зазначають, що напруження між Зеленським і Залужним зросло після появи колонки Головнокомандувача ЗСУ в The Economist. У своїй статті Залужний написав, що війна з російськими окупантами опинилась у "глухому куті".
"Звільнення" Залужного: останні новини
- За даними журналістів The Economist, Зеленський пропонував Залужному нову посаду – секретаря РНБО. Однак Головнокомандувач ЗСУ від неї відмовився.
- Водночас на місце Залужного розглядають керівника української розвідки Кирила Буданова й командувача Сухопутних військ Олександра Сирського. До речі, Буданов відмовився це коментувати.
- У Пентагоні зреагували на чутки про звільнення Головнокомандувача ЗСУ. Речник Петрік Райдер наголосив, що це внутрішні справи України.