Президент може ухвалювати будь-які кадрові рішення, – Подоляк про "звільнення" Залужного

Ввечері 29 січня з'явився вкид про звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. А 31 січня в CNN написали, що це таки може статись найближчими днями.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу прокоментував цю інформацію. Він наголосив, що це питання його не стосується.

До теми Зеленський оголосить про звільнення Залужного через декілька днів, – CNN

"Президент може ухвалювати будь-які кадрові рішення в рамках його безпосередньої вертикалі", – зазначив Подоляк.

За його словами, Зеленський постійно спілкується не лише з Головнокомандувачем, а й з Генштабом і керівниками оперативно-тактичних напрямків. Тому президент цілком обізнаний із поточною ситуацією, щоб ухвалювати виважені рішення.

Ба більше, Зеленський відкритий до українського суспільства, якому постійно пояснює мотиви своїх рішень.

Війна – це не політика

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком з'явиться 1 лютого о 17:00 на ютубі 24 Каналу . Не пропустіть!

Радник голови ОПУ переконаний, що під час війни не може бути жодного політичного процесу.

Я хотів би, щоб ми все ж таки на цьому етапі війни зрозуміли, війна – це не політика, війна – це не про те, хто кому подобається чи не подобається. Війна – це про результати,

– вважає Подоляк.

До слова, у ЗМІ зазначають, що напруження між Зеленським і Залужним зросло після появи колонки Головнокомандувача ЗСУ в The Economist. У своїй статті Залужний написав, що війна з російськими окупантами опинилась у "глухому куті".

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