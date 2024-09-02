Путін в інтерв'ю монголам знову ображав Україну та погрожував продовженням "СВО"

Російський президент Владімір Путін планує відвідати Монголію з офіційним візитом. Напередодні цього дійства диктатор вирішив дати інтерв'ю монгольському ЗМІ.

Так, Путін під час розмови вже класично скаржився на колективний Захід, пригадуючи всі обмеження, які наклали на росіян. Не обійшлося й без знаменитої "історичної довідки".

Дивіться також Путін має два варіанти, як захистити Курськ, але обидва провальні, – ЗМІ

Інтерв'ю Путіна

Владімір Путін на питання про відносини між Україною та Росією зазначив, що на це повпливала низка факторів, серед яких "наслідки рішень радянських керівників із національно-територіального питання". Диктатор скаржився, що нібито Україна отримала землі, які їй не мали належати.

На думку Путіна, яку ми неодноразово чули, причиною війни в Україні є "антиросійська політика колективного "Заходу".

Фінансували там націоналістичні та антиросійські організації, планомірно насаджували концепцію, що Росія нібито є вічним ворогом України, головною загрозою для її існування,

– каже Путін.

Не міг російський президент не згадати Майдан, вказавши, що його організували американці, які працювали з ефемерними неонацистами.

"В Україні офіційною ідеологією стала ненависть до всього російського. Вводилися нові обмеження на російську мову, канонічне православ'я піддавалося гонінням, тепер і прямим заборонам", – плаче диктатор.

Окрім цього, Владімір Путін поскаржився на нинішню допомогу Україні та пообіцяв "послідовне виконання всіх поставлених завдань у межах СВО".