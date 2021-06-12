Чи вважає Путін, що "Путін – вбивця": про що розповів глава Кремля журналістам зі США

Президент Росії Володимир Путін вперше з 2018 року дав інтерв'ю американським журналістам – телеканалу NBC. Під час розмови він назвав Дональда Трампа "яскравим", а Джо Байдена – "кар'єристом".

Однак при цьому зазначив, що сподівається на відсутність "імпульсивних вчинків" з боку глави Білого дому під час майбутньої зустрічі. Вона відбудеться, нагадаємо, 16 червня у Швейцарії.

Зверніть увагу Байден, готуючись до зустрічі з Путіним, щодня слухав звіти розвідки, – ЗМІ

Путін порівняв Трампа і Байдена

Відносини Росії та США зараз перебувають на історичному мінімумі. Однак не надто кращими вони були й за президентства Дональда Трампа.

А попри те Володимир Путін вважає, що "колишній президент США пан Трамп – надзвичайна, яскрава людина".

Щодо Байдена Путін сказав так: "Він кардинально інший. Президент Байден – людина, яка займається кар'єрою".

Це інший тип людини. Я дуже сподіваюся, що не буде жодних імпульсивних рухів з боку президента США,

– наголосив глава Кремля.

Ймовірно, маючи на увазі майбутню зустріч з ним у Швейцарії, яка запланована на 16 червня.

Чи вважає Путін, що "Путін – вбивця"

Під час 90-хвилинного інтерв'ю у Володимира Путіна запитали й про те, чи вважає він себе убивцею. У тому ж стилі, в якому раніше запитали про це у Джо Байдена (тоді, нагадаємо, Байден щодо Путіна відповів: "Так, вважаю").

За час свого президентства я звик до нападів – з усіх боків, усіх видів, з різних приводів та причин, різного калібру і жорстокості. Ніщо з цього мене не дивує,

– відповів Путін.

Зауважимо, журналіст NBC при цьому поіменно перелічив низку опонентів Путіна, яких було вбито за останні роки. І Путін відреагував доволі гостро:

"Послухайте, не хочу сказати грубо, але це схоже як якесь порушення травлення, тільки словесного. Ви згадали багатьох людей, які справді страждали та гинули в різні моменти часу з різних причин і від рук різних людей".

Однак журналіст, який брав у Путіна інтерв'ю, сказав прямо президенту Росії: "Я все ж вважаю, що ви не відповіли прямо на пряме питання".

Уривок інтерв'ю опублікували у ютубі NBC: дивіться відео

Інші частини інтерв'ю NBC обіцяє показати у понеділок, 14 червня.

До слова, в інтерв'ю росЗМІ Путін назвав Україну "породженням радянського періоду" і порівняв з нацистською Німеччиною