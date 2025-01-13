Те, що відбувається зараз, мене засмучує, – сапер "Азову" "Павук" про мобілізацію

ТЦК проводять призов людей, бо виконують завдання Генштабу ЗСУ. Відповідно до затвердженого плану, необхідно залучити до війська визначену кількість людей.

Метод "примусу" застосовується через недостатнє поповнення рядів Сил оборони. Про це азовець із позивним "Павук" розповів в інтерв'ю 24 Каналу. Його засмучує те, що відбувається зараз.

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Чому мобілізація стала єдиним виходом

Військовий не вважає метод мобілізації правильним. На його думку, армія має будуватися за кадровою моделлю, де основу складають професійні військові, а резервісти долучаються за потреби. Проте така структура підходить лише для мирного часу або обмежених військових операцій.

Зараз ми не можемо собі дозволити воювати з другою армією світу лише професійними військовими та резервістами,

– каже "Павук".

За його словами, єдиний вихід – мобілізація. І тут Україна не є винятком, адже всі країни вдаються до неї під час великих і затяжних воєн.

Сапер зазначає, що для обговорення впливу мобілізації на рекрутинг до Сил оборони потрібно мати більше даних. Зокрема, важливо аналізувати динаміку в прив'язці до таймінгу.

Коли ж ідеться про "Азов", варто наголосити, що більшість у бригаді – добровольці. До того ж це молоді та дуже вмотивовані бійці.

Говорячи про мотивацію, "Павук" підтримує людиноцентричний підхід в армії, де система орієнтована на солдата. "Саме це повинен бачити рекрут", – каже військовий.

Зараз дуже багато дискусій в інформаційному полі щодо різних навколомобілізаційних тем, бо це, мабуть, є лінія перетину воєнної та цивільних площин в Україні,

– додав він.

Боєць "Азову" вважає, що в разі програшу у війні з Росією, Україні загрожує або окупація, або масова еміграція. "Як живуть в окупації – ми вже знаємо. Буча, Ірпінь, Ізюм, Херсон і багато інших міст і сіл", – каже він. Окрім того, під час окупації росіяни насильно мобілізовують до своєї армії.