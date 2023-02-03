Кличко дав інтерв'ю з кратера від російського "Кинджалу" й попередив про загрозу

Віталій Кличко дав інтерв'ю німецькому виданню Bild. Мер Києва поспілкувався з журналістом, стоячи у кратері, який залишив російський "Кинджал".

Мер Києва наголосив, що Київ був та залишається ціллю Росії. Україні необхідно могти захищатися. Для цього необхідні винищувачі. Країни-союзниці мають їх надати.

Зверніть увагу Кличко зустрівся з групою старших радників Конгресу США та закликав збільшити поставки зброї

Нам потрібні винищувачі, наші військові офіцери це чітко кажуть. Ми повинні вміти захищатися,

– заявив Кличко.

Фрагменти інтерв'ю підхопили українські та світові ЗМІ. Люди з різних куточків планети коментують побачене. Всіх жахає масштаб вирви, яку залишив російський "Кинджал".

Людей закликають не ігнорувати повітряні тривоги. Коли сповіщають про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.