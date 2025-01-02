Про умови миру, силу Трампа та вибори в Україні: головне з інтерв'ю з подружжям Зеленських
Володимир Зеленський та Олена Зеленська дають інтерв'ю 2 січня. 24 Канал збирає головні тези президента і першої леді.
Інтерв'ю розпочалося увечері 2 січня в ефірі телемарафону. Це досить рідкісний випадок, коли і президент, і перша леді виступають спільно.
Дивіться також Важкий рік втрат і надій в очікуванні миру: як Україна встояла у 2024 та що на нас чекає у 2025
Що сказало подружжя Зеленських в інтерв'ю 2 січня
Вони знайомі ще з 2019-го. Для нової зустрічі потрібен привід, але щось запланують. Подружжя намагається кожну вільну хвилину присвячувати одне одному та дітям. Якщо не вдається поговорити особисто, користуються телефоном. Хоча вчасно поїсти іноді немає змоги, займаються спортом. І читають. Зараз Олена Зеленська читає "Дім для Дома" загиблої Вікторії Амеліної. Володимир Зеленський завантажений документами, звітами, картами, різноманітними цифрами. Тому на художню літературу часу немає. Президента запитали, чи втомився він особисто. До цього він говорив, що випадки СЗЧ пов'язані з втомою людей. Зеленський заявив: не втомився, бо не має права. Особистого психолога не має. Олена Зеленська додала, що це не можливо, бо лідер держави має доступ до воєнної таємниці. Тому не зможе розповісти психологові все, а без цього психотерапія неможлива. Перша леді також не має психолога. Деякі європейські країни хочуть відправити назад тих українців, які не працюють і живуть з виплат. І залишити тих, хто добре працює за малі, як на європейців, гроші. Відбулося таке своєрідне диференціювання. У Європі не хочуть говорити про це публічно, бо суспільство по-різному ставиться до біженців з України. Тим часом Україна хотіла би повернути всіх своїх громадян. Я не знаю. Я не знаю, як закінчиться ця війна. Тобто я вважаю так: якщо я зроблю більше, ніж я можу, – ну, напевно, тоді я буду на це дивитись більш позитивно, Зараз питання виборів не у фокусі уваги президента. Як дружина, вона має підтримати будь-який вибір чоловіка. Війна – це найскладніший період у їхньому особистому житті, а початок виборчої кампанії означатиме, що гаряча фаза закінчилася. Та в родині Зеленських не обговорюють можливість балотуватися на вибори вдруге. Бо спершу треба, щоб Україна перемогла у війні. Проведення виборів дуже хочуть у Росії, в Україні про це говорять менше. Але під час воєнного стану вони неможливі. Або слід внести зміни до законодавства – окремо щодо президентських, окремо щодо парламентських. Вибори у 2025 році можливі, якщо Україна зможе завершити гарячу фазу війни в сильній позиції і якщо скасують воєнний стан. Якщо Путін висуне умову "спершу вибори, потім перемовини", Зеленський не піде на це. Одним днем війна не закінчиться. Гаряча стадія війни, дійсно, може закінчитись достатньо швидко, якщо Трамп буде сильний в своїй позиції. І бажано, щоб ця позиція збігалася і з європейськими колегами, Після інавгурації Трампа Зеленський зустрінеться з ним. Тоді і стануть зрозумілі кроки для закінчення гарячої стадії війни. Це дуже сильний козир, який значно вплинув на країни Глобального Півдня. Вони вірили в "непереможність" Росії, тож були вражені. Росіяни ж запевняли, що за місяць захоплять Суми. І помилилися. До того ж улітку пропагандисти (і в Європі теж) стали розганяти тезу, що Україна програє. А Курська операція змінила все. Там найбільше росіян, є їхні головні бригади. У ЗСУ не вистачало там резервів, а значить бракувало ротацій. Зробимо все, щоб у січні була стабілізація фронту. Це дуже складно, ми чекаємо на західну техніку, очікуємо, що нова адміністрація США буде нас підтримувати. Окрім зброї, мова про контингент, який зараз навчається, та батальйони, які зараз озброюють за кордоном. Це проведення Саміту перших леді та джентльменів. А ще кулінарна дипломатія, культурна, спортивна. Працюють і виступи Олени Зеленської у Конгресі, і її спілкування з першими леді інших країн, зокрема США та Британії. Окрім Франції, ввести війська не проти й інші країни. Але вони не говорять про це публічно, боячись упливу Росії. Одна, дві, три тисячі миротворців не будуть вирішальними. До того ж потрібні не тільки люди, але й морський і повітряний флот та технології. Київ бореться саме за вступ у НАТО. Будь-які гарантії безпеки без США – слабкі. Водночас є країни, які не мають гарантій безпеки від США. Мова про Ізраїль. Але там є американська авіація та інша зброя. А ППО захищала Ізраїль з території Йорданії. Україні не пропонували такий варіант. У світі багато хто говорить про мир – і наші союзники, і наші деякі несоюзники, і ті, хто заплутався. Завдання України – об'єднати всіх. Але для цього потрібна сильна Америка. У Європі дуже сильно зважають на думку лідера США. Коли говорити про справедливий мир, це має бути сильна Україна з сильною армією. Якщо в нас лишиться 40 – 50 тисяч, як того хоче Путін, то Росія окупує нас. Для нас справедливий мир – це розуміння, що ми в ЄС і коли. Розуміння, що в нас є сильні гарантії безпеки. НАТО – найкращий варіант. Він може бути вирішальним у війні, має саме такі якості. Трамп може допомогти нам зупинити Путіна. Трамп сильний і непередбачуваний. Хотілося би, щоб непередбачуваність стосувалася саме Росії. Вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Поки не мав негативних моментів із ним. Наші люди молодці, що зберегли Україну. Пишаємося, як ми проявили себе як народ, Він згадав боротьбу за допомогу від США та підписання безпекових угод. Також держава вчасно провела індексацію зарплат і пенсій. Здобутки року: Це відсилання до державної програми "Ти як?" Живемо, боремось, дуже радіємо, коли виходить. Дуже боляче, коли втрачаємо, Олена Зеленська додала: це був рік надії.
Олена Зеленська про Меланію Трамп
Як усе "вивозити": поради від президента та першої леді
Зеленські про втому та психолога
Як повернути українців з-за кордону
Зеленський про те, чи буде балотуватися вдруге
– відповів він.
Олена Зеленська про можливість другого президентського терміну чоловіка
Зеленський про вибори
Про "закінчення війни за 24 години"
– пояснив президент.
Чи є Курськ козирем у переговорах
Зеленський про просування росіян на Сході
Про м'яку силу України
Щодо можливого миротворчого контингенту в Україні
Що буде, якщо Україну не візьмуть у НАТО
Що таке справедливий мир
Зеленський про Трампа
Як Зеленські згадують 2024 рік
– відповів президент.
Журналісти запитали Зеленських, як вони почуваються
– сказав Зеленський.
Вони знайомі ще з 2019-го. Для нової зустрічі потрібен привід, але щось запланують.
Подружжя намагається кожну вільну хвилину присвячувати одне одному та дітям. Якщо не вдається поговорити особисто, користуються телефоном.
Хоча вчасно поїсти іноді немає змоги, займаються спортом. І читають. Зараз Олена Зеленська читає "Дім для Дома" загиблої Вікторії Амеліної.
Володимир Зеленський завантажений документами, звітами, картами, різноманітними цифрами. Тому на художню літературу часу немає.
Президента запитали, чи втомився він особисто. До цього він говорив, що випадки СЗЧ пов'язані з втомою людей.
Зеленський заявив: не втомився, бо не має права. Особистого психолога не має. Олена Зеленська додала, що це не можливо, бо лідер держави має доступ до воєнної таємниці. Тому не зможе розповісти психологові все, а без цього психотерапія неможлива.
Перша леді також не має психолога.
Деякі європейські країни хочуть відправити назад тих українців, які не працюють і живуть з виплат. І залишити тих, хто добре працює за малі, як на європейців, гроші.
Відбулося таке своєрідне диференціювання. У Європі не хочуть говорити про це публічно, бо суспільство по-різному ставиться до біженців з України. Тим часом Україна хотіла би повернути всіх своїх громадян.
Я не знаю. Я не знаю, як закінчиться ця війна. Тобто я вважаю так: якщо я зроблю більше, ніж я можу, – ну, напевно, тоді я буду на це дивитись більш позитивно,
Зараз питання виборів не у фокусі уваги президента.
Як дружина, вона має підтримати будь-який вибір чоловіка. Війна – це найскладніший період у їхньому особистому житті, а початок виборчої кампанії означатиме, що гаряча фаза закінчилася.
Та в родині Зеленських не обговорюють можливість балотуватися на вибори вдруге. Бо спершу треба, щоб Україна перемогла у війні.
Проведення виборів дуже хочуть у Росії, в Україні про це говорять менше. Але під час воєнного стану вони неможливі. Або слід внести зміни до законодавства – окремо щодо президентських, окремо щодо парламентських.
Вибори у 2025 році можливі, якщо Україна зможе завершити гарячу фазу війни в сильній позиції і якщо скасують воєнний стан.
Якщо Путін висуне умову "спершу вибори, потім перемовини", Зеленський не піде на це.
Одним днем війна не закінчиться. Гаряча стадія війни, дійсно, може закінчитись достатньо швидко, якщо Трамп буде сильний в своїй позиції. І бажано, щоб ця позиція збігалася і з європейськими колегами,
Після інавгурації Трампа Зеленський зустрінеться з ним. Тоді і стануть зрозумілі кроки для закінчення гарячої стадії війни.
Це дуже сильний козир, який значно вплинув на країни Глобального Півдня. Вони вірили в "непереможність" Росії, тож були вражені.
Росіяни ж запевняли, що за місяць захоплять Суми. І помилилися.
До того ж улітку пропагандисти (і в Європі теж) стали розганяти тезу, що Україна програє. А Курська операція змінила все.
Там найбільше росіян, є їхні головні бригади. У ЗСУ не вистачало там резервів, а значить бракувало ротацій.
Зробимо все, щоб у січні була стабілізація фронту. Це дуже складно, ми чекаємо на західну техніку, очікуємо, що нова адміністрація США буде нас підтримувати.
Окрім зброї, мова про контингент, який зараз навчається, та батальйони, які зараз озброюють за кордоном.
Це проведення Саміту перших леді та джентльменів. А ще кулінарна дипломатія, культурна, спортивна.
Працюють і виступи Олени Зеленської у Конгресі, і її спілкування з першими леді інших країн, зокрема США та Британії.
Окрім Франції, ввести війська не проти й інші країни. Але вони не говорять про це публічно, боячись упливу Росії.
Одна, дві, три тисячі миротворців не будуть вирішальними. До того ж потрібні не тільки люди, але й морський і повітряний флот та технології.
Київ бореться саме за вступ у НАТО. Будь-які гарантії безпеки без США – слабкі.
Водночас є країни, які не мають гарантій безпеки від США. Мова про Ізраїль. Але там є американська авіація та інша зброя. А ППО захищала Ізраїль з території Йорданії. Україні не пропонували такий варіант.
У світі багато хто говорить про мир – і наші союзники, і наші деякі несоюзники, і ті, хто заплутався. Завдання України – об'єднати всіх. Але для цього потрібна сильна Америка. У Європі дуже сильно зважають на думку лідера США.
Коли говорити про справедливий мир, це має бути сильна Україна з сильною армією. Якщо в нас лишиться 40 – 50 тисяч, як того хоче Путін, то Росія окупує нас.
Для нас справедливий мир – це розуміння, що ми в ЄС і коли. Розуміння, що в нас є сильні гарантії безпеки. НАТО – найкращий варіант.
Він може бути вирішальним у війні, має саме такі якості. Трамп може допомогти нам зупинити Путіна. Трамп сильний і непередбачуваний. Хотілося би, щоб непередбачуваність стосувалася саме Росії. Вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Поки не мав негативних моментів із ним.
Наші люди молодці, що зберегли Україну. Пишаємося, як ми проявили себе як народ,
Він згадав боротьбу за допомогу від США та підписання безпекових угод. Також держава вчасно провела індексацію зарплат і пенсій.
Здобутки року:
Це відсилання до державної програми "Ти як?"
Живемо, боремось, дуже радіємо, коли виходить. Дуже боляче, коли втрачаємо,
Олена Зеленська додала: це був рік надії.