Про умови миру, силу Трампа та вибори в Україні: головне з інтерв'ю з подружжям Зеленських

Володимир Зеленський та Олена Зеленська дають інтерв'ю 2 січня. 24 Канал збирає головні тези президента і першої леді.

Інтерв'ю розпочалося увечері 2 січня в ефірі телемарафону. Це досить рідкісний випадок, коли і президент, і перша леді виступають спільно.

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Що сказало подружжя Зеленських в інтерв'ю 2 січня