ЗСУ звільнять Крим разом з усім південним плацдармом: фронтове зведення від Світана

Світ досі відчуває загрозу від Росії, сумнівається щодо надання деякої військової допомоги та не дозволяє використовувати свою зброю для ударів по території агресора. Однак на це у військового командування є своя відповідь – Україна має власну зброю для ураження усіх легітимних військових цілей противника.

Зважаючи на різкі та однозначні заяви Валерія Залужного нещодавно, зараз немає сумнівів, що Крим буде звільнятися разом з усім південним плацдармом. Про це для 24 Каналу в щоденному зведенні з фронту розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

Важливо Партнери бояться давати зброю – використаємо свою, – Залужний про удари по ворогу на його землі

Головне завдання Півдня – звільнення Криму

Днями Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний дав інтерв'ю іноземним ЗМІ. Він не пошкодував гострих висловлювань на адресу союзників.

Зокрема, генерал однозначно заявив, що Крим буде повернений до України військовим шляхом і ніщо не зможе зупинити ЗСУ.

Світан вчергове наголосив, що просування в напрямку Азовського узбережжя повинно бути неподільно пов'язане із просуванням у напрямку Криму. Якщо цього не зробити, то росіяни повторять минулорічний маневр. Коли ЗСУ активно почнуть звільняти Донбас, росіяни можуть вийти з Криму, проб'ють лінії оборони ЗСУ і зайдуть в тил.

Генерал чітко дав зрозуміти, що основне завдання – це Крим і ніхто, ще раз повторюю, не зупинить це. Інакше немає тоді сенсу сходити з тих рубежів, на яких ми зараз перебуваємо,

– підкреслив військовий аналітик.

Також генерал Залужний ще раз наголосив, що усі військові цілі, незалежно на якій території вони перебувають, є загальними цілями для знищення українською армією. Тому, якщо партнери не надають нам для цього своєї зброї, Україна буде використовувати свою.

Повний аналіз фронту від Романа Світана: дивитись відео

Авіація прискорить наступ в рази

Колишній Головнокомандувач сухопутних військ Сполучених Штатів Америки в Європі Бен Ходжес заявив, що насправді український контрнаступ просувається просто чудово. Проблема лише в тому, що союзники чомусь не надають досі авіацію. Натомість доктрина НАТО говорить про те, що авіація повинна бути перевагою під час ведення бойових дій.

Світан пояснив, що ці слова стосувалися наступу, враховуючи що Україна досі не отримала авіацію. В такому разі наступ без переваги в повітрі йде хорошими темпами.

Але за підтримки авіації ці темпи були б збільшені в 10 разів. Зараз ми проходимо 2 кілометри за тиждень, а так би проходили 20 кілометрів,

– додав льотчик-інструктор.

Танкові спроможності росіян

Генерал Олександр Сирський у своєму телеграм-каналі показав, як українські оборонці влучно нищать боєкомплекти російських терористів. Також є відео, як українські дрони мінусують російські танки "Прорив" на Бахмутському напрямку.

Цей танк оснащений різними системами безпеки, але беззахисний перед ударами БпЛА. Таких танків у росіян небагато.

Загалом усіх видів танків вони можуть випускати близько 200 за рік. Тому знищення будь-якого нового танку – це величезний мінус у виробництві росіян. Щобільше, велику кількість танків знищують з допомогою артилерійського вогню, навіть по деяких позиціях працюють українські вертольоти, переважно на Мі-24. За добу в середньому знищуємо 5 танків, іноді кількість доходить до десятка.

Бої на фронті

В напрямку Кліщіївка – Курдюмівка зафіксовані суттєві просування. Неподалік шосе й каналу, які там проходять, розкинулися місцевість, з якої дуже зручно наступати, а сам канал йде якраз по висотах. Трасу ЗСУ використовують як рокадну дорогу. Цей канал далі прямує на Горлівку, а після того – в Донецьк.

Однак з'явилися повідомлення, що окупанти намагаються відкинути українських захисників з боку Мар'їнки, що південніше. На Мар'їнку від Ясинуватої, огинаючи Донецьк, прямує дорога. Якщо з Авдіївки почати почнуть рухатися ЗСУ, можливе оточення Донецька, тому для росіян дуже важливо відсунути ці плацдарми, зруйнувати їх, аби закрити Донецьк.

Днями боєць Нацгвардії повідомив, що Збройні Сили України готуються до прориву на Херсонському напрямку, до того ж зауважив, що ведеться підготовка на всю глибину аж до Скадовська і до всього узбережжя Чорного моря.

Світан пояснив, якщо провести вдало форсування Дніпра в районі Олешок, то відкривається загальна дорога в бік Армянська. Це відкриває непогану площину, по якій зручно рухатися техніці.

Через підрив дамби на Каховській ГЕС, ґрунт поки не готовий прийняти важку техніку, потрібен ще час. Однак початок руху з Олешок змусить росіян виходити з того відтинку фронту аж до узбережжя, адже вони залишаться в оточенні, звідки неможливо буде вибратися, адже з іншого боку територію омиває море.

А оскільки ми чули, що думає про звільнення Криму наш генерал, який керує процесами звільнення, то варто не сумніватися, що в Армянську росіяни затримуватися довго не будуть. Зайдемо одразу,

– резюмував Світан.