З вбивцями не треба вести бізнес: головні тези з інтерв'ю Зеленського для CBS

Президент України поспілкувався із журналістом CBS News Скоттом Пеллі. Він говорив про війну в Україні, Росію, втрати на полі бою та у тилу, відносини зі США.

Розмова тривала близько години. Про деталі інтерв'ю Володимира Зеленського для CBS News розповідає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський в інтерв'ю