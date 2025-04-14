З вбивцями не треба вести бізнес: головні тези з інтерв'ю Зеленського для CBS
- Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю журналісту CBS News Скотту Пеллі.
- Вони обговорили війну в Україні, Росію, втрати, відносини зі США.
Президент України поспілкувався із журналістом CBS News Скоттом Пеллі. Він говорив про війну в Україні, Росію, втрати на полі бою та у тилу, відносини зі США.
Розмова тривала близько години. Про деталі інтерв'ю Володимира Зеленського для CBS News розповідає 24 Канал.
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Що сказав Зеленський в інтерв'ю
Зеленський зауважив, що північнокорейці уже воюють проти України. Також два дні тому у полон потрапили китайські військові. Ще сотні китайців перебувають на території України. Іран, Північна Корея, Китай. Три країни вже залучені в цю війну. І будуть залучені інші або буде залучено більше військ цих країн, якщо цю війну не зупинити, Ми готували прагматичну, як це люблять говорити американці, але для мене важливо, що партнерську зустріч, і все. А вийшло, як вийшло. Ви все бачили. Не знаю, мені здається, що в Америці є люди, які на нашому боці, а є, на жаль, ті, які хочуть будувати відносини з росіянами, На цей момент Європа дала приблизно стільки ж грошей, скільки дали США, Зеленський заявив, що Україна готова купити пакет оборони у США. Європейські партнери готові фінансувати його. У нас немає систем протиповітряної оборони. У нас недостатньо цих систем… Я не розумію, чому ми не можемо домовитись про додаткові системи Patriot. Тим більше, що домовленість така була на саміті в НАТО в Вашингтоні… Ми так і не отримали ті додаткові системи… Питання не в грошах, і деякі європейські партнери готові допомагати фінансово... Але США кажуть, що сьогодні немає можливості, але в цей час вони передають такі системи, наприклад, Ізраїлю, Я вважаю що він (Путін – 24 Канал) живе в іншому світі, абсолютно в своєму світі, в якому йому комфортно .І чим довше він в ньому, тим він більше звик до цього комфорту… Я не вважаю, що з вбивцями треба вести бізнес… Спочатку треба Путіна поставити на місце, а потім з ним мати ті чи інші економічні відносини, Зеленський наголосив, що Путін не може ставити будь-які умови Україні, а ми не можемо ставити їх росіянам. Хоча у нас багато є умов до них, бо вони прийшли з війною на нашу землю, і вони вбивають нас тут у нас вдома. Але ми погодились, це компроміс… Давайте перейдемо до дипломатії, Повне припинення вогню може дати можливість перейти до дипломатичного врегулювання війни, але Путін цього не хоче, зауважує український президент. Іноді в деяких питаннях ми відчуваємо невизначеність партнерів. Наша ціль абсолютно така ж прозора і зрозуміла. Ми знаємо, хто Путін. Ми йому не довіряємо. Ми боремось за себе за свої права свободи… Я вважаю, що невизначеність іноді гірше ніж зрозумілий сильний ворог і хороші, а партнери, на кого ти розраховуєш, стовідсотково розраховуєш, їх може бути не 100, не 200, не 300. Їх може бути кілька, але ти знаєш, хто прикриває тобі спину, З початку повномасштабного вторгнення російські війська близько 1 700 разів атакували школи та 780 разів – медичні заклади. За словами Зеленського, унаслідок щоденних ударів військ Росії по українських містах загинули 13 тисяч цивільних, серед них – понад 600 дітей. Водночас кількість загиблих українських військових може сягати 100 тисяч. Наш народ платить найвищу ціну. Немає вищої ціни. Ми віддали всі наші гроші – все, що у нас є з точки зору фінансів. Але найголовніше, ми віддали (життя — 24 Канал) наших людей, Якщо ми не будемо твердо стояти, він (Путін – 24 Канал) буде просуватися далі, Також Зеленський звернув увагу, що це "не просто пусті спекуляції; загроза реальна". Президент України зауважив, що Путін витратив понад трильйон доларів на війн проти нашої країни. У Росії заводи працюють на 100% та виробляють стільки ж зброї, скільки у всій Європі. Якщо йому вдасться нас розбити, якщо від нас відвернуться партнери... Ви знаєте, що таке утримати таку країну, як ми? Він збільшить свою армію удвічі, як потім він її буде годувати, як він буде годувати свого солдата, своїх генералів, які всі заробляють шалені гроші на цій війні з цих заводів? Йому прийдеться продовжувати війну, і він буде це робити, Також він наголосив на небезпеці від Росії для всього світу. Мета путіна – відродити Російську імперію та повернути території, які зараз знаходяться під захистом НАТО. Це може перерости у світову війну, Він додав, що у такому випадку "не буде безпечного місця, не буде безпечного місця для нікого". Перш ніж обговорювати формати перемовин – приїдьте, побачте цивільних, воїнів, лікарні, церкви. Це не буде театр з акторами на вулицях… Їдьте куди хочете, в будь-яке обстріляне місто, Росіяни забрали наші території. Ми не визнаємо окуповані землі Росією, ми їх повернемо. Коли і як – не можу сказати, Він зауважив, що повернення окупованих земель – це велика історична складність та історичний виклик. Зеленський наголосив на своїй впевненості, що війна закінчиться. Але для нас важливо, щоб вона закінчилась справедливим миром. Для того, щоби мир був справедливий, нам потрібна підтримка Америки, підтримка інших партнерів і щоб у них не було невизначеності і не було пробачень Путіну, Зеленський зауважив, що Дональд Трамп повинен бути на стороні України. Я вважаю неправильним, що Америка хоче бути "десь посередині", Президент також зауважив, що у США переважають російські наративи. Як можна бути свідком наших втрат і вірити, що Росія не агресор? Це говорить про величезний вплив інформаційної політики Росії на Америку, на політику США і політиків США. Не можна вірити Путіну – я казав про це Трампу багато разів, Володимир Зеленський вважає, що Україна без США буде зазнавати на війні багато людських і територіальних втрат. Можуть бути такі втрати. Безумовно без США буде складно мати саме ту бажану ціль – якнайшвидше закінчити війну і мати справедливий мир. Без США більше втрат – це факт. Тому все-таки я б не хотів розглядати такий варіант (без підтримки США – 24 Канал). Але це наша доля, наша земля, наше життя. Тим чи іншим шляхом ми закінчимо цю війну. Ми закінчимо і зробимо все, щоб мир був справедливий для нас. Немає іншого виходу і не може бути по-іншому,
Росія залучила до війни в Україні уже 3 країни
– наголосив український президент.
– Зеленський про зустріч із Трампом в Овальному кабенеті.
– повідомив Зеленський.
Європа готова купити пакет оборони у США для України
– зауважив президент.
Путіна треба поставити на місце
– Зеленський.
– додав президент.
– сказав Зеленський.
Зеленський розповів про втрати України
– сказав президент.
Загроза від Путіна реальна
– сказав президент України.
Мета Путіна – відродити Російську імперію
– зауважив Зеленський.
– сказав президент.
– наголосив Зеленський.
Про окуповані території
– сказав президент України.
– сказав Зеленський.
Путіну вірити не можна
– сказав він.
– додав Зеленський.
Зеленський висловився про допомогу США
– сказав він.
Зеленський зауважив, що північнокорейці уже воюють проти України. Також два дні тому у полон потрапили китайські військові.
Ще сотні китайців перебувають на території України.
Іран, Північна Корея, Китай. Три країни вже залучені в цю війну. І будуть залучені інші або буде залучено більше військ цих країн, якщо цю війну не зупинити,
Ми готували прагматичну, як це люблять говорити американці, але для мене важливо, що партнерську зустріч, і все. А вийшло, як вийшло. Ви все бачили. Не знаю, мені здається, що в Америці є люди, які на нашому боці, а є, на жаль, ті, які хочуть будувати відносини з росіянами,
На цей момент Європа дала приблизно стільки ж грошей, скільки дали США,
Зеленський заявив, що Україна готова купити пакет оборони у США.
Європейські партнери готові фінансувати його.
У нас немає систем протиповітряної оборони. У нас недостатньо цих систем… Я не розумію, чому ми не можемо домовитись про додаткові системи Patriot. Тим більше, що домовленість така була на саміті в НАТО в Вашингтоні… Ми так і не отримали ті додаткові системи… Питання не в грошах, і деякі європейські партнери готові допомагати фінансово... Але США кажуть, що сьогодні немає можливості, але в цей час вони передають такі системи, наприклад, Ізраїлю,
Я вважаю що він (Путін – 24 Канал) живе в іншому світі, абсолютно в своєму світі, в якому йому комфортно .І чим довше він в ньому, тим він більше звик до цього комфорту… Я не вважаю, що з вбивцями треба вести бізнес… Спочатку треба Путіна поставити на місце, а потім з ним мати ті чи інші економічні відносини,
Зеленський наголосив, що Путін не може ставити будь-які умови Україні, а ми не можемо ставити їх росіянам.
Хоча у нас багато є умов до них, бо вони прийшли з війною на нашу землю, і вони вбивають нас тут у нас вдома. Але ми погодились, це компроміс… Давайте перейдемо до дипломатії,
Повне припинення вогню може дати можливість перейти до дипломатичного врегулювання війни, але Путін цього не хоче, зауважує український президент.
Іноді в деяких питаннях ми відчуваємо невизначеність партнерів. Наша ціль абсолютно така ж прозора і зрозуміла. Ми знаємо, хто Путін. Ми йому не довіряємо. Ми боремось за себе за свої права свободи… Я вважаю, що невизначеність іноді гірше ніж зрозумілий сильний ворог і хороші, а партнери, на кого ти розраховуєш, стовідсотково розраховуєш, їх може бути не 100, не 200, не 300. Їх може бути кілька, але ти знаєш, хто прикриває тобі спину,
З початку повномасштабного вторгнення російські війська близько 1 700 разів атакували школи та 780 разів – медичні заклади.
За словами Зеленського, унаслідок щоденних ударів військ Росії по українських містах загинули 13 тисяч цивільних, серед них – понад 600 дітей.
Водночас кількість загиблих українських військових може сягати 100 тисяч.
Наш народ платить найвищу ціну. Немає вищої ціни. Ми віддали всі наші гроші – все, що у нас є з точки зору фінансів. Але найголовніше, ми віддали (життя — 24 Канал) наших людей,
Якщо ми не будемо твердо стояти, він (Путін – 24 Канал) буде просуватися далі,
Також Зеленський звернув увагу, що це "не просто пусті спекуляції; загроза реальна".
Президент України зауважив, що Путін витратив понад трильйон доларів на війн проти нашої країни.
У Росії заводи працюють на 100% та виробляють стільки ж зброї, скільки у всій Європі.
Якщо йому вдасться нас розбити, якщо від нас відвернуться партнери... Ви знаєте, що таке утримати таку країну, як ми? Він збільшить свою армію удвічі, як потім він її буде годувати, як він буде годувати свого солдата, своїх генералів, які всі заробляють шалені гроші на цій війні з цих заводів? Йому прийдеться продовжувати війну, і він буде це робити,
Також він наголосив на небезпеці від Росії для всього світу.
Мета путіна – відродити Російську імперію та повернути території, які зараз знаходяться під захистом НАТО. Це може перерости у світову війну,
Він додав, що у такому випадку "не буде безпечного місця, не буде безпечного місця для нікого".
Перш ніж обговорювати формати перемовин – приїдьте, побачте цивільних, воїнів, лікарні, церкви. Це не буде театр з акторами на вулицях… Їдьте куди хочете, в будь-яке обстріляне місто,
Росіяни забрали наші території. Ми не визнаємо окуповані землі Росією, ми їх повернемо. Коли і як – не можу сказати,
Він зауважив, що повернення окупованих земель – це велика історична складність та історичний виклик.
Зеленський наголосив на своїй впевненості, що війна закінчиться.
Але для нас важливо, щоб вона закінчилась справедливим миром. Для того, щоби мир був справедливий, нам потрібна підтримка Америки, підтримка інших партнерів і щоб у них не було невизначеності і не було пробачень Путіну,
Зеленський зауважив, що Дональд Трамп повинен бути на стороні України.
Я вважаю неправильним, що Америка хоче бути "десь посередині",
Президент також зауважив, що у США переважають російські наративи.
Як можна бути свідком наших втрат і вірити, що Росія не агресор? Це говорить про величезний вплив інформаційної політики Росії на Америку, на політику США і політиків США. Не можна вірити Путіну – я казав про це Трампу багато разів,
Володимир Зеленський вважає, що Україна без США буде зазнавати на війні багато людських і територіальних втрат.
Можуть бути такі втрати. Безумовно без США буде складно мати саме ту бажану ціль – якнайшвидше закінчити війну і мати справедливий мир. Без США більше втрат – це факт. Тому все-таки я б не хотів розглядати такий варіант (без підтримки США – 24 Канал). Але це наша доля, наша земля, наше життя. Тим чи іншим шляхом ми закінчимо цю війну. Ми закінчимо і зробимо все, щоб мир був справедливий для нас. Немає іншого виходу і не може бути по-іншому,