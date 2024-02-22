Зеленський дав інтерв’ю Fox News неподалік лінії фронту: коли вийде розмова

Володимир Зеленський до другої річниці повномасштабного вторгнення дав інтерв'ю Fox News. Президент України говорив з ведучим неподалік лінії фронту.

Брет Баєр кілька разів брав інтерв’ю у Зеленського після російського вторгнення – востаннє в грудні. Однак це перше інтерв'ю настільки близько до бойових дій.

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Бесіда з Зеленським

Володимир Зеленський дав інтерв'ю головному політичному ведучому Fox News Брету Байєру. Це стане першою бесідою президента з журналістом безпосередньо біля зони бойових дій. Інтерв'ю з українським лідером має вийти у рамках програми "Special Report" вже у п'ятницю 23 лютого о 1:00 – за київським часом.

Зазначається, що Баєр поговорив з Зеленським про річницю війни, дебати в Конгресі про надання додаткового фінансування Україні та останні події у протистоянні проти Росії. Особлива увага була приділена недавнім подіям навколо Авдіївки, з якої вийшли ЗСУ.

Володимир Зеленський поговорив з Бретом Баєром / Fox News

Журналіст Fox News мав нагоду супроводжувати Зеленського на військовому брифінгу, церемонії нагородження військовослужбовців медалями та відвідини госпіталізованих солдатів, які отримали поранення в ході бойових дій.

Інтерв'ю Путіна

Колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон взяв інтерв'ю у російського президента у Москві. Ймовірно, основною метою Кремля було створити інформаційний ефект та істерику на Заході. Однак все перетворилося у довгу та нудну псевдоісторичну лекцію.

Видання Politico, коментуючи розмову Карлсона з очільником Кремля, зазначило, що американський журналіст не ставив Путіну жодних неприємних питань. Карлсон нібито апріорі посів позицію Путіна, і це відчувалось в його поведінці.

Зауважимо, що Такер Карлсон неодноразово повторював тези російської пропаганди та демонстрував антиукраїнську позицію. Зокрема, він заявляв, що Росія буцімто не підривала Каховську ГЕС, а президента України Володимира Зеленського називав "диктатором".

Fox News – провідний консервативний канал в Сполучених Штатах, який відображає позицію Республіканської партії та критикує демократів. Водночас вже колишній ведучий цього каналу Такер Карлсон взяв інтерв'ю у Владіміра Путіна – як ми бачимо, у каналу зовсім інша позиція.