Я б хотів, але, – Зеленський відповів, чи готовий поїхати на інавгурацію Трампа
Вже 20 січня 2025 року відбудеться інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа. Володимир Зеленський заявив, що хотів би її відвідати, проте за однієї умови.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента України американському подкастеру Лексу Фрідману.
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Що Зеленський думає про візит у США на інавгурацію Трампа
Так, в інтерв'ю Лекс Фрідман запросив Зеленського відвідати інавгурацію Трампа. На це президент України заявив, що хотів би, проте рішення ухвалюватиме залежно від того, що відбуватиметься в Україні.
Але, чесно, ну, я не можу приїхати, особливо в час війни, якщо президент Трамп напряму мене не запросить. Це просто некрасиво,
– сказав Зеленський.
Він додав, що зачасту світових лідерів не запрошують на інавгурацію президентів США. Однак є очільники країн, які самі по собі можуть приїхати – за власним бажанням.
"Я знаю темперамент деяких таких людей. Вони можуть самі приїхати. Для мене це дуже важко. Я така людина, я знаєте, я в гості без запрошення не можу", – сказав українських гарант.
Володимир Зеленський додав, що це Путін пришов в Україну, хоча його не запрошували, а сам він так не може.
До слова, у тому ж інтерв'ю Зеленський висловив сподівання, що Дональд Трамп буде першим президентом, який прилетить в Україну літаком після закінчення війни. На думку українського лідера, це було б символічно.