Як світ реагує на План перемоги: Зеленський дав відверте інтерв'ю після повернення в Україну

Після повернення з Брюсселя та зустрічі з міжнародними партнерами України Володимир Зеленський дав ексклюзивне інтерв'ю. У ньому президент розповів про результати роботи та нові деталі про План перемоги.

Інтерв'ю транслювали в ефірі телемарафону. Про головні та найважливіші заяви Володимира Зеленського – повідомляє 24 Канал.

Цікаво У США "не вражені", а в Орбана "жах": як на Заході та в Росії відреагували на План перемоги

Головні заяви Зеленського в інтерв'ю