Як світ реагує на План перемоги: Зеленський дав відверте інтерв'ю після повернення в Україну
Після повернення з Брюсселя та зустрічі з міжнародними партнерами України Володимир Зеленський дав ексклюзивне інтерв'ю. У ньому президент розповів про результати роботи та нові деталі про План перемоги.
Інтерв'ю транслювали в ефірі телемарафону. Про головні та найважливіші заяви Володимира Зеленського – повідомляє 24 Канал.
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Головні заяви Зеленського в інтерв'ю
Зеленський повідомив, що 17 жовтня представив План перемоги усім партнерам. Після виступу лідери 18 країн виступили зі своїми думками та позиціями щодо Плану України. Вони хочуть деякими речами посилювати Україну. І я сказав: "Так". Якщо мовиться про посилення, то як ми можемо бути проти, До прикладу, як говорить Зеленський. посилюватися повинна санкційна політика. Так, економічні санкції діють, але не є ефективними, адже вони не зменшують витрати Росії на оборонну сферу. "Безумовно, ці санкції мають вплив, … але треба посилюватися", – резюмував Зеленський. Балканські держави, навіть більше, аніж Балтійські, підтримують Україну. За словами Зеленського, лідери цих країн переконані – якщо Україна не витримає російської агресії, то у зоні ризику опиняться інші країни. Президент пояснив це тим, що попри усі намагання, у Балканських країнах зберігається російський вплив. Зеленський заявив, що Україна зі США зараз ближче до НАТО, ніж колись були. Водночас скептичною, у цьому питанні все ще залишається Німеччина. Це стосується і питання далекобійної зброї. На жаль, країни-лідери ще не позбавились бажання не зачиняти повністю двері з Росією, на мою думку, це моє враження, Зеленський додав, що "найскладнішим" пунктом Плану перемоги для партнерів виявився третій – про стримування агресора, а також питання ракет далекобійного ураження ворога. Президент повідомив, що завжди у дискусіях з партнерами наголошує, що Україна має повне юридичне та моральне право захищати себе та знищувати військові об'єкти на території країни-агресорки. Крім того, Зеленський наголосив, що Росія буквально погрожує блекаутом, проте це питання залишається складним. Країни, які вирішують це питання, по-різному ставляться до цього. І це дуже важливо, тому що є ті, хто ставиться до цього з позитивом, Він додав, що серед країн, які можуть допомогти у цьому (а це США, Велика Британія, Німеччина та Італія), ніхто "не хоче ризикувати наодинці". Володимир Зеленський повідомив, що нова бригада українських захисників, буде готовою та повністю укомплектованою у листопаді. Франція випереджає інші країни у посиленні та укомплектуванні бригад, Президент також додав, що Франція буде підтримувати вступ України до НАТО, а також працюватиме з іншими країнами, щоб вони також виступали за приєднання нашої держави. Президент повідомив, що США протягом жовтня – грудня нададуть цілу низку нових пакетів допомоги Україні. Ми будемо отримувати раз на два-три тижні пакети посилення армії. Деталей не буду говорити. Пакети, я думаю, будуть великі від пів мільярда до 750 млн доларів. Це щоб у найближчі місяці – жовтень – грудень – максимально посилити Україну, Володимир Зеленський повідомив, що фідбек від США щодо Плану перемоги був майже відразу. Фідбек був майже відразу, наша команда поїхала туди, працювала над питаннями щодо запрошення в НАТО та посилення нашої армії прямо зараз. Ми чекаємо команду Білого дому в Україні. Ми чекаємо і найближчим часом вона буде тут з тими чи іншими відповідями,
Зеленський про дію санкцій
– зауважив президент.
Про вступ до НАТО
– додав Зеленський.
Який пункт Плану перемоги є "найскладнішим" для партнерів
– повідомив Зеленський.
У листопаді буде готова бригада, яку готують у Франції
– додав Зеленський.
Нові пакети допомоги від США
– заявив президент.
Який був фідбек США на План перемоги
– повідомив Зеленський.
Зеленський повідомив, що 17 жовтня представив План перемоги усім партнерам. Після виступу лідери 18 країн виступили зі своїми думками та позиціями щодо Плану України.
Вони хочуть деякими речами посилювати Україну. І я сказав: "Так". Якщо мовиться про посилення, то як ми можемо бути проти,
До прикладу, як говорить Зеленський. посилюватися повинна санкційна політика. Так, економічні санкції діють, але не є ефективними, адже вони не зменшують витрати Росії на оборонну сферу.
"Безумовно, ці санкції мають вплив, … але треба посилюватися", – резюмував Зеленський.
Балканські держави, навіть більше, аніж Балтійські, підтримують Україну. За словами Зеленського, лідери цих країн переконані – якщо Україна не витримає російської агресії, то у зоні ризику опиняться інші країни.
Президент пояснив це тим, що попри усі намагання, у Балканських країнах зберігається російський вплив.
Зеленський заявив, що Україна зі США зараз ближче до НАТО, ніж колись були. Водночас скептичною, у цьому питанні все ще залишається Німеччина. Це стосується і питання далекобійної зброї.
На жаль, країни-лідери ще не позбавились бажання не зачиняти повністю двері з Росією, на мою думку, це моє враження,
Зеленський додав, що "найскладнішим" пунктом Плану перемоги для партнерів виявився третій – про стримування агресора, а також питання ракет далекобійного ураження ворога.
Президент повідомив, що завжди у дискусіях з партнерами наголошує, що Україна має повне юридичне та моральне право захищати себе та знищувати військові об'єкти на території країни-агресорки. Крім того, Зеленський наголосив, що Росія буквально погрожує блекаутом, проте це питання залишається складним.
Країни, які вирішують це питання, по-різному ставляться до цього. І це дуже важливо, тому що є ті, хто ставиться до цього з позитивом,
Він додав, що серед країн, які можуть допомогти у цьому (а це США, Велика Британія, Німеччина та Італія), ніхто "не хоче ризикувати наодинці".
Володимир Зеленський повідомив, що нова бригада українських захисників, буде готовою та повністю укомплектованою у листопаді.
Франція випереджає інші країни у посиленні та укомплектуванні бригад,
Президент також додав, що Франція буде підтримувати вступ України до НАТО, а також працюватиме з іншими країнами, щоб вони також виступали за приєднання нашої держави.
Президент повідомив, що США протягом жовтня – грудня нададуть цілу низку нових пакетів допомоги Україні.
Ми будемо отримувати раз на два-три тижні пакети посилення армії. Деталей не буду говорити. Пакети, я думаю, будуть великі від пів мільярда до 750 млн доларів. Це щоб у найближчі місяці – жовтень – грудень – максимально посилити Україну,
Володимир Зеленський повідомив, що фідбек від США щодо Плану перемоги був майже відразу.
Фідбек був майже відразу, наша команда поїхала туди, працювала над питаннями щодо запрошення в НАТО та посилення нашої армії прямо зараз. Ми чекаємо команду Білого дому в Україні. Ми чекаємо і найближчим часом вона буде тут з тими чи іншими відповідями,