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      Інцидент із літаком в аеропорту Львова: летовище призупинило роботу

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      Аеропорт Львова зупинив роботу через проблему із пасажирським літаком
      Аеропорт Львова зупинив роботу через проблему із пасажирським літаком / фото із соцмереж

      Львівський аеропорт тимчасово припинив роботу після того, як літак компанії Turkish Airlines викотився за межі злітної смуги.

      Про це інформують на Facebook-сторінці Міжнародного аеропорту "Львів".

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      Так, там пояснюють, що 6 січня о 10:23 літак Boeing 737-800 авіакомпанії Turkish Airlines, який здійснював рейс за маршрутом Львів – Стамбул, при розвороті на злітній смузі частково викотився за її межі.

      Жоден з 59 пасажирів і 6 членів екіпажу, які були на борту повітряного судна, в результаті інциденту не постраждав. Було проведено заходи по висадці пасажирів та доставки їх до термінала "А". Наразі проводяться заходи щодо евакуації повітряного судна зі смуги. Аеропорт докладає максимальні зусилля для відновлення роботи найближчим часом,
      – йдеться у повідомленні.

      На сайті аеропорту також зазначають, що на цей момент затримується приліт літаків, які мали прибути після зльоту турецького Boeing.

      До слова, у соцмережах пасажири аеропорту публікують знімки із літаком, який викотився за межі злітної смуги.

      соцмережі аеропорт львів інцидент скасування рейсів аеропорт імені Данила Галицького Львів 6 січня 2019У мережі публікують фото із літаком, який виїхав за межі злітної смуги

      Теги: Новини України авіація Новини Львова Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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