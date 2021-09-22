Інвентаризація рядів "слуг народу": навіщо Зеленський запросив політсилу у Трускавець

"Слуг народу" знову збиратимуть у Трускавці і кажуть, що знову на навчання, як це було влітку 2019 року. Тоді з дуже різних і зазвичай дуже далеких від політики людей у стислий термін мали зробити депутатів.

Їм мали вкласти у голови хоча би мінімальне розуміння тих усіх політичних, економічних та законотворчих процесів, у яких вони тепер от мали би брати найактивнішу участь. Однак відтоді минуло вже більше ніж 2 роки.

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Тепер можна сміливо стверджувати, що "Слуги народу" вже не ті от юні-та-зелені, що вони тепер точно змужніли, а дехто і колір вже поміняв. Крім того, вони тепер і самі можуть вже викладати курс "із грязі-в-князі", це літературна гіпербола, я не мав на меті когось образити.

Але якщо вчити "Слуг народу" вже точно нічому, то нащо тоді Зеленський знову збиратиме їх у Трускавці? Думаю пояснень може тут бути принаймні декілька.

Тімбілдинг "Слуги народу"

Одне з перших – що подібні зібрання, навіть з метою просто "потусити" і поспілкуватися між собою поза звичною діловою атмосферою. Такі зібрання потрібні в будь-якому разі і подібні тімбілдінги.

Подібні колективні виїзди на пікнік-та-шашлики – це звична практика у будь-якій більш-менше солідній бізнесовій компанії, яка має на меті злагодження свого колективу. Й "Слуги народу" в цьому питанні взагалі не виключення.

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Ці і солідна натепер вже бізнесова компанія і злагодження в роботі їм точно не завадить. Але, знаєте, це було би найпростіше пояснення мети їхньої майбутньої спільної поїздки у Трускавець.

Адже направду більш логічною мета цієї поїздки виглядає, як необхідність провести певну "інвентаризацію рядів", таку собі "перекличку між своїми". Щоби зрозуміти, хто там іще свій, а хто вже свій-не-надто.

І логічніше виглядає, що метою такої спільної поїздки буде моральне накачування "слуг" мотивацією, щоби вони мали більший запас сили духу, у разі якщо їх будуть перекуповувати.

Ну і таким собі мотиваційним тренером якраз і виступить там пан Зеленський, який – якщо завітає – то точно матиме перед "слугами" промову, а можливо навіть і діалог.

До речі, мені особисто вкрай цікаво, чи той от діалог відбудеться, або ж Зеленський вже настільки "забронзовів", що дискусії із собою він депутатам не дозволить, а дозволить їм лише прослухати від себе монолог.

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"Слуги" обговорять відставку Разумкова

Ну і іще один варіант, навіщо "слуг" звозитимуть до Трускавця – щоби там їх вмотивувати таки проголосувати відставку пана Разумкова – нинішнього чільника українського парламенту. Свою посаду він отримав мало не з рук Зеленського, але який нині створює із себе самостійну політичну фігуру на противагу Зеленському.

За це Разумков має палку підтримку опозиційних до Зеленського політиків і, напевно, усіх що можна олігархів. Про політиків – це однозначно, бо за Разумкова вже вписались:

"Європейська Солідарність" Порошенка;

ОПЗЖ Бойка-Медведчука;

"Батьківщина" Тимошенко;

"Голос" Кіри Рудик.

Вони усі буквально згуртувалися нині навколо фігури Разумкова. Але, звісно, не як навколо фігуру спільного лідера, а як навколо компромісної фігури молодого політика, який шукає своє місце під сонцем.

Шукає свою нішу, а тому ні з ким не ворогує, а навпаки з усіма намагається подружитися. І от якщо про підтримку Разумкова опозиціонерами, які його підтримують виключно на противагу Зеленському, інформація стовідсоткова, то щодо підтримки Разумкова олігархами – це все лише голослівне припущення.



Разумкова підтримують на противагу Зеленському / Фото "РБК-Україна"

Його усі роблять з того, що спікер Разумков нині критикує антиолігархічний законопроєкт Зеленського і складається таке враження, що він намагається затягнути його ухвалення, чим, складається таке враження, грає олігархам на руку.

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Однак іще раз – це лише нічим непідтверджені припущення, так само як нічим не підтвердженими припущеннями є чутки, що до зростання політичного его пана Разумкова приклав свої творчі вміння Льовочкін, а Ахметов приклав до того свій фінансовий геній.