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      Інвестиції у 2 мільярди доларів: ОАЕ підтримали розвиток сонячних електростанцій в Україні

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      ОАЕ підтримали розвиток сонячних електростанцій в Україні
      ОАЕ підтримали розвиток сонячних електростанцій в Україні / wam.ae

      Нещодавно Арабське управління з інвестицій та розвитку (AIDA) та українська компанія STC Energy підписали двох мільярдних контрактів. Ці гроші підуть на розвиток сонячних електростанцій в Україні.

      Також угода передбачає, що AIDA та STC Energy об'єднають свої зусилля, аби реалізувати проект. Про це повідомили на сайті Emirates news agency.

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      Управління з інвестицій та розвитку (AIDA) підтримає розвиток сонячних електростанцій потужністю 170 Мега ватів в Україні. Окрім того, угода визначає подальшу співпрацю в аграрному секторі.

      На церемонії підписання були присутні посол України в ОАЕ Юрій Полурез і державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі Олексій Перевезенцев.

      Підписання угоди про співпрацю AIDA та STC Energy
      Підписання угоди про співпрацю AIDA та STC Energy

       

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      Теги: Новини України Сонячна енергетика Інвестиції ОАЕ Гроші
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